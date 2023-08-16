Фишка режима Путина, – Юсов о рассмотрении Кремлем провокаций на своих ядерных объектах
В Центре национального сопротивления 15 августа сообщили, что Москва рассматривает сценарий с провокацией на Курской АЭС, обвинив в этом наше государство. Такие действия являются незаурядной "фишкой" путинского режима.
Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что такими действиями страна-агрессор также пытается отвлечь внимание мирового сообщества от своих военных преступлений, сообщает 24 Канал.
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Юсов рассказал о вероятности провокации на российских АЭС
Представитель украинской разведки отметил, что информация, что Россия может готовить ряд провокаций на ядерных объектах, уже обнародовалась публично, в том числе и ГУР МО. Он подчеркнул, что Кремль, по всей видимости, попытается обвинить в таких действиях наше государство.
Цель – обвинить Украину, а также мобилизовать дополнительно внутреннее общественное мнение, которое время от времени шатается и отличается от российской пропаганды,
– сказал Юсов.
Он также напомнил, что теракты и провокации российских властей против собственного гражданского населения являются "фирменной фишкой" режима Путина. Поэтому удивляться здесь особенно нечему.
"В условиях, когда именно сегодня путинский режим является ядерным террористом номер один в мире, конечно, им нужно пробовать как-то отвлекать внимание", – сказал он.
В заключение Юсов отметил, что провокации на территории АЭС со стороны путинского режима возможны. Поэтому наша разведка активно отслеживает информацию о возможных провокациях на российских ядерных объектах.
Россияне думают о провокации на Курской АЭС
- Центр национального сопротивления 15 августа обнародовал информацию, что российские власти, вероятно, думают о том, чтобы совершить провокацию на Курской АЭС, расположенный в городе Курчатов, страны агрессора. В частности, о таких действиях оккупантов говорит письмо от "Комитета региональной безопасности Курской области" к мэру Курскому Игорю Куцаку.
- В письме расписано, как поступать в случае потенциальной аварии на Курской АЭС, а также написан план эвакуации населения. Да, Москва хочет эвакуировать в случае провокации от 21 до 57 тысяч человек.
- В ЦНС также отметили, что россияне попытаются обвинить Украину в провокации на ядерном объекте. Этот шаг рассматривается, как возможная попытка отвлечь международное сообщество от захвата ЗАЭС.