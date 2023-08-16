Фишка режима Путина, – Юсов о рассмотрении Кремлем провокаций на своих ядерных объектах

В Центре национального сопротивления 15 августа сообщили, что Москва рассматривает сценарий с провокацией на Курской АЭС, обвинив в этом наше государство. Такие действия являются незаурядной "фишкой" путинского режима.

Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что такими действиями страна-агрессор также пытается отвлечь внимание мирового сообщества от своих военных преступлений, сообщает 24 Канал.

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Юсов рассказал о вероятности провокации на российских АЭС

Представитель украинской разведки отметил, что информация, что Россия может готовить ряд провокаций на ядерных объектах, уже обнародовалась публично, в том числе и ГУР МО. Он подчеркнул, что Кремль, по всей видимости, попытается обвинить в таких действиях наше государство.

Цель – обвинить Украину, а также мобилизовать дополнительно внутреннее общественное мнение, которое время от времени шатается и отличается от российской пропаганды,

– сказал Юсов.

Он также напомнил, что теракты и провокации российских властей против собственного гражданского населения являются "фирменной фишкой" режима Путина. Поэтому удивляться здесь особенно нечему.

"В условиях, когда именно сегодня путинский режим является ядерным террористом номер один в мире, конечно, им нужно пробовать как-то отвлекать внимание", – сказал он.

В заключение Юсов отметил, что провокации на территории АЭС со стороны путинского режима возможны. Поэтому наша разведка активно отслеживает информацию о возможных провокациях на российских ядерных объектах.

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