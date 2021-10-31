Провокации от России и Беларуси: как украинскую границу хотели загнать в тупик

Были времена, когда украинской границы не было ни на карте, ни в реальности. Ее еще предстояло создать, однако многие хотели, чтобы этого не произошло.

Тогда распространялись контрабандные схемы и нашествие нелегальных мигрантов. Также происходило безумное давление, саботаж и предательство.

К теме Проект "Стена" на границе с Россией заканчивается: потратили вдвое меньше, чем планировали

Мир не поддерживал украинскую независимость

В аэропорту "Борисполь" 1 августа 1991 года приземлился Air Force One – борт президента США Джорджа Буша-старшего. Высокого гостя встречал председатель Верховного Совета УССР Леонид Кравчук.

По программе визита, хозяин Белого дома должен был произнести речь в Верховной Раде. То выступление стало для большинства украинцев полным разочарованием.

Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости, чтобы изменить тиранию, навязанную издалека, на местный деспотизм. Они не будут помогать тем, кто поощряет самоубийственный национализм, основанный на межнациональной ненависти. Джордж Буш Президент США (1989 – 1993)

Фактически лидер США объявил, что не поддерживает идею украинской независимости. Главная причина такой позиции – 200 межконтинентальных ракет, которые размещены на территории Украины и нацелены на Запад.

Кстати Минимализм на границе с Беларусью: в Чернобыльской зоне могут появиться "зеленые человечки"

Мир предпочитал иметь дело лишь с одним обладателем ядерной кнопки. Речь идет о России. Джордж Буш был в этом не одинок. С ним была солидарна и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

На вопрос, появится ли когда-нибудь украинское посольство в Лондоне, "железная леди" язвительно ответила: "Мы же не устанавливаем отношения с Калифорнией". Как бы там ни было, заявления мировых лидеров так и остались заявлениями.

Независимая Украина не имела своих границ

Через 3 недели после визита Буша, 24 августа 1991 года, провозгласили независимость Украины. Верховная Рада приняла 4 ноября 1991 года 2 знаковых для страны закона – о госгранице Украины и пограничных войсках.

Именно 30 лет назад вместе с государством начали формироваться ее границы. "Государство без границ – это просто территория", – сказал кто-то из классиков.

На заре независимости Украина действительно не имела собственных границ. На Западе они были зафиксированы договорами уже бывшего СССР. Остальные – административные границы с экс-республиками.

Борис Ельцин настаивал на том, чтобы внешние границы Украины не были сугубо украинскими. Это были границы СНГ (Союза Независимых Государств), пришедшего на смену Советскому Союзу. Леонид Кравчук Первый президент Украины

Идею первого российского президента отвергли. Чем обернется для Украины такая неуступчивость, тогда никто даже не догадывался.

В ноябре 1991 года председателем вновь созданного Госкомитета по делам охраны государственной границы назначили генерала Валерия Губенко.

Губенко одним из первых принес присягу на верность Украине. Также он собрал команду единомышленников для формирования сектора пограничной безопасности.

Это береговая охрана, пограничные отряды и заставы. Также морская охрана, отдельные бригады кораблей и воздушный контроль,

– перечислял Губенко.

Над границами работали специальные органы

Впоследствии Львов, Одесса и Харьков стали центрами региональных управлений Пограничных войск Украины. Параллельно строили пограничную инфраструктуру.

Главной задачей было официально закрепить статус украинских границ. Процесс оказался сложным, длительным и утомительным.

Для нас было серьезной новостью договорно-правовое оформление государственной границы. Специалистов, которые во времена Советского Союза работали над этой тематикой, у нас не было, поэтому приходилось начинать работу с нуля. Леонид Осаволюк Представитель Украины по оформлению госграницы

В советское время над демаркацией (обозначением границы на местности) работала спецкомиссия, которая была в Москве. Специалисты Госкомграницы предлагали передать Украине хотя бы часть документов. Россияне наотрез отказались.

Украина официально заявила, что не имеет территориальных претензий ни к одному соседу, который находится рядом. Также страна не признает никаких территориальных претензий к себе,

– пояснил Осаволюк.

У Украины были проблемы со странами

Большинство западных соседей это поддержало. В 1993 году подписали первый Договор о госгранице между Украиной и Польшей. Следующими стали Словакия и Венгрия. Первые проблемы возникли во время переговоров с Румынией.

Какие проблемы возникли с Румынией?

Главный "камень преткновения" Украины и Румынии – статус острова Змеиный. Румынская сторона считала его скалой, а затем требовала пересмотра прохождения морской границы в свою пользу. Все претензии украинская делегация отвергла. Из-за этого переговоры зашли в тупик. Окончательную точку в истории поставил Гаагский суд, который в 2009 году оставил Змеиный за Украиной с территориальным морем в 12 морских миль.

Россия, Беларусь и Молдова противились

С огромными потугами продвигалось и договорно-правовое оформление границы с бывшими советскими республиками. Речь идет о Беларуси, Молдове и России.

Этому противилась не только местное население, которое привыкло ездить к соседям напрямик, но и сами соседи. Хуже всего то, что в чиновничьих кабинетах Киева притаилась измена. Это подтвердили переговоры с Беларусью.

Инициатором переговоров всегда выступала Украина. Когда мы вели переговоры, мне показалось, что мы не сможем договориться абсолютно ни к чему,

– подчеркнул представитель Украины по оформлению госграницы.

Как выяснилось, блокировал процесс сам руководитель украинской делегации – генерал-лейтенант Юрий Бабанский. Он впоследствии переехал в Москву.

Когда мы уже встретились с генералом Бабанским в Москве, когда я работал в посольстве, он мне признался: "А помните, почему так тяжело продолжались переговоры с белорусами? Мы впервые встретились с первым вице-министром Беларуси и озвучили собственные позиции. Мы сделали все для того, чтобы за нашу жизнь никаких границ между Украиной и братской Беларусью никогда не устанавливали". Леонид Осаволюк Представитель Украины по оформлению госграницы

Заговорщики проиграли. В мае 1997 года в Мариинском дворце президенты Украины и Беларуси наконец подписали совместный договор о госгранице.



Бабанский блокировал переговоры с Беларусью / Фото пресс-службы Удмуртской Республики

Экс-глава украинской делегации в пограничных комиссиях по проверке госграницы рассказал, что в договоре о границах подписали то, что стороны после проведения делимитации проведут демаркацию госграницы с Беларусью.

Украинско-российская граница – болезненный вопрос

Процесс демаркации участка Беларуси и Украины продолжается и по сей день.

Самым болезненным был и, к сожалению, остается вопрос оформления украинско-российской границы. Ушло более 6 лет лишь на то, чтобы убедить Москву в его необходимости.

В ответ мы получали ноты от российской стороны о том, что они не понимают о чем говорится, а также Зачем граница между 2 братскими народами,

– вспомнил Осаволюк.

Договориться о создании совместной комиссии по делимитации удалось лишь через 8 лет. К 2003 году процесс завершили. Однако осталось совсем немного. Стоит провести демаркацию.

Стоит прочитать Пограничники присоединились к высаживанию деревьев

В ноябре 2012 года на общей границе торжественно установили первый пограничный знак. Он оказался последним, ведь в 2014 году Россия начала в Украине кровавую войну.

О переговорах с Молдовой и первых пограничниках – смотрите в программе.