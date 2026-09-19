Политический консультант Глеб Остапенко в беседе с 24 Каналом подчеркнул, что только в течение сентября Россия совершила ряд дерзких инцидентов на восточном фланге. По его словам, премьер-министр Польши Дональд Туск вполне справедливо предупреждает о чрезвычайно сложной зиме для всего европейского континента.

Как именно Россия провоцирует Альянс

Глеб Остапенко привел конкретные примеры обострений, произошедших в этом месяце. В частности, российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону военного вертолета Дании, находившегося в международных водах. В ответ Копенгаген сразу выделил Украине пакет военной помощи на 1,8 миллиарда крон, в частности для усиления противовоздушной обороны. Тем временем в Литве итальянский истребитель сбил российский беспилотник, который, скорее всего, оказался дроном типа "Гербера".

Подобная ситуация регулярно повторяется и в Польше, куда залетают российские беспилотники с дополнительными топливными баками, вынуждая Варшаву поднимать в небо боевую авиацию. Политический консультант отмечает, что следующими точками напряжения, где Кремль может проверить решимость союзников, могут стать район Нарвы (Эстония) и Сувальский коридор.

Если все же пойдут на это, это будет ставка "all in", однозначно. И если НАТО все-таки отреагирует, Россия в стратегической перспективе на 4 – 5 лет проиграет,

– убежден Остапенко.

Политический консультант также напомнил о важном нюансе, касающемся 5-й статьи договора НАТО. Она не гарантирует автоматического и абсолютно одинакового военного ответа со стороны всех государств-членов Альянса, ведь каждая страна может оказывать помощь в разных форматах.

Об угрозе со стороны России для стран НАТО: смотрите видео

Угроза для логистики и союзников

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Польши Дональд Туск анонсировал самый тяжелый период в войне в ближайшие месяцы. Согласно данным польской разведки, Москва готовит масштабные удары по украинской экономике и железной дороге, а также планирует гибридные атаки с использованием беспилотников по странам, поддерживающим Киев. Кремль надеется выдать падение дронов на чужой территории за случайность, чтобы ослабить готовность Запада к решительным действиям.