Політичний консультант Гліб Остапенко у розмові з 24 Каналом підкреслив, що лише протягом вересня Росія здійснила низку зухвалих інцидентів на східному фланзі. За його словами, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск цілком справедливо попереджає про надзвичайно складну зиму для всього європейського континенту.

Як саме Росія провокує Альянс

Гліб Остапенко навів конкретні приклади загострень, які відбулися цього місяця. Зокрема, російський фрегат випустив дві сигнальні ракети у бік військового гелікоптера Данії, який перебував у міжнародних водах. У відповідь Копенгаген одразу виділив Україні пакет військової допомоги на 1,8 мільярда крон, зокрема для посилення протиповітряної оборони. Тим часом у Литві італійський винищувач збив російський безпілотник, який, найімовірніше, виявився дроном типу "Гербера".

Схожа ситуація регулярно повторюється і в Польщі, куди залітають російські безпілотники з додатковими паливними баками, змушуючи Варшаву підіймати в небо бойову авіацію. Політичний консультант наголошує, що наступними точками напруги, де Кремль може тестувати рішучість союзників, здатні стати район Нарви (Естонія) та Сувальський коридор.

Якщо все ж таки підуть на це, це ставка "all in", однозначно. І якщо таки НАТО відреагує, Росія у стратегічній перспективі 4 – 5 років програє,

– переконаний Остапенко.

Політичний консультант також нагадав важливий нюанс щодо 5 статті договору НАТО. Вона не гарантує автоматичної та абсолютно однакової військової відповіді від усіх держав-членів Альянсу, адже кожна країна може надавати допомогу в різних форматах.

Про небезпеку з боку Росії для країн НАТО: дивіться відео

Загроза для логістики та союзників

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував найважчий період у війні на найближчі місяці. Згідно з даними польської розвідки, Москва готує масштабні удари по українській економіці та залізниці, а також планує гібридні атаки безпілотниками по країнах, які підтримують Київ. Кремль сподівається видавати падіння дронів на чужій території за випадковість, щоб послабити готовність Заходу до рішучих дій.