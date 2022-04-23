"Провокации" США и "обвинение России" в использовании химоружия: россияне придумали новые вбросы
Российская пропагандистская машина не устает придумывать новую ложь. Они делают циничные вбросы, чтобы обманывать свою аудиторию.
Журналист Сергей Лещенко рассказал об очередной такой дезинформации. Она касалась, конечно, США и других типичных для России нарративов, сообщает 24 канал.
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"Провокации" США
По словам Лещенко, ложью является очередное заявление министерства обороны России о том, что США вроде бы готовят "провокации". Мол, хотят обвинить Россию в применении химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины.
Вроде бы этот план уже был разработан США и является реакцией на мифические успехи России в войне с Украиной, которую она называет спецоперацией. Если считать успехом потерю более 21 тысячи российских военных, по данным Генштаба ВСУ, тогда обычно с такими "успешными результатами" не нужно и никаких американцев привлекать, чтобы они помогали,
– говорит Лещенко.
Также россияне распространяют ложь, что наиболее вероятный вариант провокаций на химических и биологических объектах Харькова и Киева или Запорожской АЭС.
Лещенко такие заявления российских СМИ и минобороны называет очередным отражением.
"То есть то, в чем обвиняют Россию, они возлагают ответственность вместо этого уже даже не на Украину, а на Великобританию и США. Это потому, что в нынешней российской пропагандистской матрице они говорят, что воюют не с Украиной, а с НАТО. Мол, ВСУ на самом деле нет", – объяснил журналист.
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