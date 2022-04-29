Провокации в Мелитополе на 9 мая: оккупанты ищут, кого вписать за "референдум"

Российские захватчики до 9 мая планируют провести на некоторых временно оккупированных территориях Украины псевдореферендумы. В частности, речь идет о городе Мелитополе, что в Запорожской области.

Кроме того, оккупанты готовят и другие провокации в Мелитополе. Об этом в эфире 24 канала заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Он сообщил, что сейчас оккупанты делают списки людей, которые остались в городе Мелитополе.

Они ищут, кого "вписать" в списки якобы проголосовавших за Россию,

– объяснил городской голова.

Однако никто из оставшихся в Мелитополе на самом деле не будет голосовать за "русский мир". "Все увидели истинное лицо России, и что она делает с мирными жителями, детьми, городами", – подчеркнул Федоров.

По его мнению, если россияне захотят провести в Мелитополе "референдум", никто из местных точно не будет поддерживать Россию.

Мэр Мелитополя о ситуации в городе: смотрите видео