Демонстративно завозят взрывчатку, чтобы создать провокацию, – Гуменюк о "Крымском титане"

Россияне завозят взрывчатку на химический завод "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Розыгрыш техногенных шантажей – одна из любимых "карт" врага.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что такой шантаж случается не впервые – россияне и раньше использовали подобные схемы на других предприятиях, сообщает 24 Канал.

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Хотят создать провокацию в Крыму

Гуменюк заявила, что враг раньше использовал подобные схемы шантажа на Каховской ГЭС и Запорожской АЭС. По ее словам, враг демонстративно завозит взрывчатку на "Крымский титан" с тем, чтобы создать прецедент и обвинить Силы обороны.

Вместе с тем она подчеркнула, что враг вряд ли "разыграет" такую "карту". Гуменюк считает, что сейчас оккупанты используют эту ситуацию, чтобы похвастаться, продемонстрировать свою силу и мощи. Также "Крымский титан" может использоваться для провокаций.

Мы понимаем, что в первую очередь если произойдет такой химический инцидент, то под поражение попадают непосредственно подразделения оккупационных войск. Конечно – и близлежащие регионы. Но угроза может быть такой силой, мы изучаем все аспекты Турции. Поэтому вряд ли будет разыграна такая страшная карта,

– заявила Гуменюк.

Также она акцентировала, что такие действия могут свидетельствовать и о других аспектах – их волнует направление движения Сил обороны. По словам Гуменюк, россияне пытаются давить на тех направлениях, которые считают себя угрожающими. Таким образом она предполагает, что россияне ожидают движение ВСУ в направлении Крыма.

Что известно о "Крымском титане" "Крымский титан" – предприятие по производству титановой продукции, мощности которого находятся в Армянске (АР Крым). Это самый крупный производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Кроме диоксида пигментного титана, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос. В 2018 году оккупанты провоцировали подобную катастрофу на территории завода – тогда сообщили о выбросе "неизвестного вещества", из-за чего в некоторых населенных пунктах Херсонщины объявили эвакуацию.

Источник: Википедия

Пострадать могут 7 областей, Крым и даже Турция

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что россияне готовят провокацию на химическом заводе "Крымский титан". Он предупредил, что предполагаемый взрыв на предприятии приведет к страшным последствиям.

По предварительным оценкам выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды. Пострадают жители АР Крым и, как минимум, еще семь областей Украины, а также Турция и сама Россия.

Прокудин подчеркнул, что россияне преследуют цель такими действиями обвинить ВСУ в экологическом терроризме. Кроме того, такими действиями враг пытается оказать военно-политическое давление на наше государство и мировое сообщество.