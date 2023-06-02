Однако уничтожение моста и освобождение Крымского полуострова напрямую зависит от снабжения дальнобойного оружия и истребителей Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Россиян неоднократно предупреждали, что не нужно строить на плавунах Крымский мост, который несет чрезвычайно большую нагрузку и благодаря движению железнодорожных поездов, и движению грузовиков, но оккупанты не прислушались к рекомендациям специалистов, а теперь их мост трещит по швам.

К тому же, этот мост является важной логистической артерией оккупационных войск на территории Крыма.

Успеют ли отработать по мосту Storm Shadow или немецкие Taurus – не знаю. Возможно, он разрушится раньше. Как говорит Бен Ходжес, сначала разрушить Крымский мост, потом смешать с песком все остальные военные объекты. Возможно, и не придется тратить ракеты на Крымский мост, потому что он сам скажет, что устал и уйдет.

– прокомментировал Селезнев.

Когда ВСУ смогут освободить Крым

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас на вооружение армии Украины нет таких сил и средств, чтобы бить по Крымскому мосту. Однако, как только ВСУ выйдут в рамках проведения мероприятий по деоккупации к Азовскому побережью, они получат такую возможность. Речь идет не только о нанесении ударов по Крымскому мосту, но и по кораблям Черноморского флота.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет освободить Крымский полуостров уже к концу 2023 года.

Важно понимать, что эти планы могут меняться, ведь сначала говорилось об освободжении до конца мая, тогда до конца лета. В планы освобождения украинских территорий могут вноситься коррективы в соответствии с общей ситуацией.

Эти выводы, в частности, берутся и по математическим данным. Война в Украине – это война ресурсов, и если наше государство будет иметь достаточное количество оружия и техники, российские оккупанты из Крыма будут убегать быстро и навсегда. А если к этому времени будет разрушен Крымский мост, то российская армия может потерять еще и большое количество своих бойцов из-за бестолковой эвакуации, как это было в 1942 году.

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