Провокация и повод для вторжения России: Пентагон и Белый дом подтвердили информацию СМИ

Пентагон и Белый дом подтвердили информацию СМИ, что Россия готовит провокацию. Соответствующее заявление во время брифинга сделала Джен Псаки.

Псаки также отметила, что пока Штаты не могут сообщить какой-либо конкретики о возможности проведения трехстороннего саммита. Его инициировал президент Владимир Зеленский.

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Когда может произойти провокация

По данным американских СМИ, Россия начнет провокации за несколько недель до вторжения в Украину. Страна-агрессор начнет вторжение, если провалятся переговоры о так называемых "гарантиях безопасности".

Представитель Белого дома добавила: если дипломатия не достигнет своих целей, это может привести к ряду военных преступлений.

Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля,

– говорится в сообщении.

СМИ сообщили, что в США фиксируют, как российские власти готовят свою аудиторию к вторжению в Украину.

Заявление Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен еще во время брифинга 7 января говорил, что Россия может прибегнуть к провокации, чтобы применить военную силу.

Политик заметил, что некоторые требования так называемых российских "гарантий безопасности" – "абсолютно невыполнимы". Страна-агрессор выдвигает их специально. Тогда она сможет обвинить Штаты в срыве диалога.

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