Партия Орбана разместила в Венгрии "позорные" биллборды с фон дер Ляен
Источник:Reuters
На улицах Венгрии появились провокативные билборды. На них изображена президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и проукраинский деятель.
Правительство Венгрии разместило на территории страны "позорные" билборды с изображением президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и Алексом Соросом – сыном проукраинского американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. На них написано "Не будем танцевать под их дудку".
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Все дело в выборах
Такая "акция" связана с кампанией перед выборами в Европейский парламент в июне 2024 года.
В Венгрии появились провокативные билборды / Скриншот
Ранее схожие билборды с изображением предшественника фон дер Ляен Жан-Клода Юнкера вместе с Джорджем Соросом уже были причиной гнева Брюсселя в 2019 году.
Изображения изобиловали антииммигрантскими лозунгами, критикой американского мецената венгерского происхождения Сороса и фотографиями Юнкера. Это привело к прекращению членства правящей венгерской партии Фидес в Европейской народной партии.
Венгрия должна быть в центре внимания следующего саммита ЕС в середине декабря, поскольку она симпатизирует России и скептически относится к планам предложить Украине путь вступления в Евросоюз.
Украина – Венгрия: отношения двух государств
- Венгрия симпатизирует России и с самого начала полномасштабной войны активно демонстрирует свои симпатии. В частности, премьер-министр государства время от времени отмечается скандальными заявлениями о ходе боевых действий. Виктор Орбан неоднократно призывал к переговорам с Россией и убежден, что Украина точно не сможет победить.
- Кроме того, Венгрия всячески препятствует Украине на ее пути в Евросоюз. В частности, она блокирует пакет помощи, необходимый нашему государству. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто уверяет, что следующие транши тоже будут блокироваться. Это будет происходить, пока Киев не предоставит экономические гарантии для венгерских компаний.
- Опять же скандальный Виктор Орбан назвал открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС – ошибкой. Говорит, что наше государство "пока не готово". В то же время венгерский премьер говорит, что Венгрия не должна покидать Евросоюз. Вместо этого она должна менять его, ведь, убежден он, без "радикальных изменений" он "просто развалится".