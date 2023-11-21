Партия Орбана разместила в Венгрии "позорные" биллборды с фон дер Ляен

На улицах Венгрии появились провокативные билборды. На них изображена президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и проукраинский деятель.

Правительство Венгрии разместило на территории страны "позорные" билборды с изображением президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и Алексом Соросом – сыном проукраинского американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. На них написано "Не будем танцевать под их дудку".

Смотрите также Рассчитывает на дачу рядом с Януковичем: какими будут последствия пророссийской позиции Орбана

Все дело в выборах

Такая "акция" связана с кампанией перед выборами в Европейский парламент в июне 2024 года.



В Венгрии появились провокативные билборды / Скриншот

Ранее схожие билборды с изображением предшественника фон дер Ляен Жан-Клода Юнкера вместе с Джорджем Соросом уже были причиной гнева Брюсселя в 2019 году.

Изображения изобиловали антииммигрантскими лозунгами, критикой американского мецената венгерского происхождения Сороса и фотографиями Юнкера. Это привело к прекращению членства правящей венгерской партии Фидес в Европейской народной партии.

Венгрия должна быть в центре внимания следующего саммита ЕС в середине декабря, поскольку она симпатизирует России и скептически относится к планам предложить Украине путь вступления в Евросоюз.

Украина – Венгрия: отношения двух государств