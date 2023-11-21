Уряд Угорщини розмістив на території країни "ганебні" білборди із зображенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Алексом Соросом – сином проукраїнського американського мільярдера та філантропа Джорджа Сороса. На них написано "Не будемо танцювати під їхню дудку".
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Вся справа у виборах
Така "акція" пов'язана з кампанією перед виборами до Європейського парламенту в червні 2024 року.
В Угорщині з'явилися провокативні білборди / Скриншот
Раніше схожі білборди із зображенням попередника фон дер Ляєн Жан-Клода Юнкера разом із Джорджем Соросом вже були причиною гніву Брюсселя у 2019 році.
Зображення рясніли антиіммігрантськими гаслами, критикою американського мецената угорського походження Сороса і світлинами Юнкера. Це призвело до припинення членства керівної угорської партії Фідес в Європейській народній партії.
Угорщина має бути в центрі уваги наступного саміту ЄС в середині грудня, оскільки вона симпатизує Росії й скептично ставиться до планів запропонувати Україні шлях до вступу в Євросоюз.
Україна – Угорщина: відносини двох держав
- Угорщина симпатизує Росії та від початку повномасштабної війни активно демонструє свої симпатії. Зокрема, прем'єр-міністр держави час від часу відзначається скандальними заявами щодо перебігу бойових дій. Віктор Орбан неодноразово закликав до переговорів з Росією та висловлював переконання, що Україна точно не зможе перемогти.
- Крім цього, Угорщина всіляко перешкоджає Україні на її шляху до Євросоюзу. Зокрема, вона блокує пакет допомоги, необхідний нашій державі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто запевняє, що наступні транші теж блокуватимуться. Це відбуватиметься, доки Київ не надасть економічних гарантій для угорських компаній.
- Знову ж таки скандальний Віктор Орбан назвав відкриття переговорів про вступ України до ЄС – помилкою. Каже, що наша держава "поки не готова". Водночас угорський прем'єр каже, що Угорщина не повинна покидати Євросоюз. Натомість вона повинна змінювати його, адже, переконаний він, без "радикальних змін" він "просто розвалиться".