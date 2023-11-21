Уряд Угорщини розмістив на території країни "ганебні" білборди із зображенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Алексом Соросом – сином проукраїнського американського мільярдера та філантропа Джорджа Сороса. На них написано "Не будемо танцювати під їхню дудку".

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Вся справа у виборах

Така "акція" пов'язана з кампанією перед виборами до Європейського парламенту в червні 2024 року.



В Угорщині з'явилися провокативні білборди / Скриншот

Раніше схожі білборди із зображенням попередника фон дер Ляєн Жан-Клода Юнкера разом із Джорджем Соросом вже були причиною гніву Брюсселя у 2019 році.

Зображення рясніли антиіммігрантськими гаслами, критикою американського мецената угорського походження Сороса і світлинами Юнкера. Це призвело до припинення членства керівної угорської партії Фідес в Європейській народній партії.

Угорщина має бути в центрі уваги наступного саміту ЄС в середині грудня, оскільки вона симпатизує Росії й скептично ставиться до планів запропонувати Україні шлях до вступу в Євросоюз.

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