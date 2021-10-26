Провокативные и необдуманные, – Жданов про заявления чиновников о ракетах в сторону России

Некоторые украинские чиновники начали делать громкие, порой провокационные заявления о ракетах направленных из Украины в сторону Москвы. Их слова это провокация.

Соответствующие заявления необдуманны. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, такие высказывания ставят Украину в позицию агрессора, которая пытается угрожать своим соседям.

Это провокационные и очень необдуманные заявления,

– подчеркнул Жданов.

Он объяснил, что наше государство исповедывает оборонную политику. В то же время, Украина должна проводить политику сдерживания, а не угрозы.

"Эта фраза выглядит популистской, потому что ракет реально нет. У нас на вооружении, я напомню, только тактический ракетный комплекс "Точка-У". Даже оперативно-тактических ракет на вооружении в Вооруженных силах пока нет", – сказал военный эксперт .

США и НАТО не передадут ракеты

Глава Кремля считает , что военное присутствие Организации Североатлантического альянса в Украине – это угроза России.

Жданов считает, что вряд ли США или НАТО передадут Украине ракетное вооружение. Они не хотят разжигать "гонку" со своей стороны.

Выставлять себя агрессивной стороной этого противостояния Североатлантический альянс не будет. И нам не следует это делать. Олег Жданов Военный эксперт

О каких заявлениях речь

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Украина будет искать новые способы отвечать на агрессию России.

По его словам, наше государство работает над ракетной программой, которой пригрозил Владимиру Путину.

В Кремле отреагировали на такое заявление, отметив, что будут следить за действиями Киева.

Жданов прокомментировал заявления чиновников о ракетах: смотрите видео