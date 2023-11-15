Украинский военный Анатолий Штефан с позывным "Штирлицем" подтвердил гибель врага. Его пророссийская деятельность навсегда приостановилась осенью 2023 года.

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Что известно о ликвидированном враге

Украинский военный рассказал, что Владислав Войцеховский – одессит. Он был одним из провокаторов происшествий возле Дома Профсоюзов в Одессе. Его позывной – "Одиссей".

После обмена 2014 года долго бегал на Донбассе в составе 4-й отдельной мотострелковой бригады (оккупационных войск России на Донбассе – 24 Канал). Но 12 ноября 2023 года успешно демобилизован,

– заявил наш боец.

ВСУ ликвидировали врага, воевавшего против Украины / Фото из телеграм-каналов

Что произошло в Доме профсоюзов в Одессе

В мае 2022 года прошла 9 годовщина трагедии в Дома профсоюзов в Одессе. Тогда, 2 мая 2014 года, столкнулись сторонники Евромайдана и участники так называемого "Антимайдана". Схватки начались после того, как участники "Антимайдана" напали на фанатов одесского Черноморца и харьковского Металлиса, устроивших шествие перед футбольным матчем чемпионата Украины.

В частности, майдановцы и футбольные фанаты штурмовали палаточный городок возле Дома профсоюзов. Когда его разрушили, то ориентировочно 300 – 350 человек скрылись в здании, где оказались заблокированы.

Конфликт обострился и участники бросали друг в друга коктейли Молотова. В результате в Доме профсоюзов вспыхнул пожар, который унес жизни 48 человек, еще по меньшей мере 200 – получили ранения.

Известно, что столкновения возникли из-за действий провокаторов. На следующий день Служба безопасности и МВД заявили, что акцию в Одессе спланировали заранее и среди лиц, устроивших провокации в Одессе, были россияне.

Россияне на фронте массово убегают

Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что наши военные ликвидировали российских офицеров высокого ранга. Это произошло в результате атак ВСУ по штабам и пунктам концентрации войск врага. В частности, в Скадовском районе на Юге и на Арабатской Стрелке возле Геническа.

По словам спикера, после уничтожения ВСУ офицеров личный состав врага не остается на фронте – российские солдаты ищут способ эвакуироваться в безопасные места.

Наталья Гуменюк добавила, что выбивание врага является большой работой, которая приводит и к морально-психологическому расстройству российской армии, и к разбиению слаженности подразделений.