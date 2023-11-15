Український військовий Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" підтвердив загибель ворога. Його проросійська діяльність назавжди припинилась восени 2023 року.

Дивіться також Наскільки послабилась російська ППО: військовий експерт оцінив потенціал ворога

Що відомо про ліквідованого ворога

Український військовий розповів, що Владислав Войцеховський – одесит. Він був одним з провокаторів подій біля Будинку Профспілок в Одесі. Його позивний – "Одіссей".

Після обміну 2014 року довго бігав на Донбасі у складі 4-тої окремої мотострілецької бригади (окупаційних військ Росії на Донбасі – 24 Канал). Але 12 листопада 2023 року успішно демобілізований,

– заявив наш боєць.

ЗСУ ліквідували ворога, який воював проти України / Фото з телеграм-каналів

Що трапилось у Будинку профспілок в Одесі

У травні 2022 року минули 9 роковини трагедії у Будинку профспілок в Одесі. Тоді, 2 травня 2014 року, зіткнулись прихильники Євромайдану та учасники так званого "Антимайдану". Сутички почалися після того, як учасники "Антимайдану" напали на фанатів одеського Чорноморця і харківського Металіса, які влаштували ходу перед футбольним матчем чемпіонату України.

Зокрема, майданівці та футбольні фанати штурмували наметове містечко біля Будинку профспілок. Коли його зруйнували, то орієнтовно 300 – 350 людей втекли в будівлю, де опинилися заблокованими.

Конфлікт загострився й учасники кидали одне в одного коктейлі Молотова. Внаслідок цього в Будинку профспілок спалахнула пожежа, яка забрала життя 48 людей, ще щонайменше 200 – зазнали поранень.

Відомо, що сутички виникли через дії провокаторів. Вже наступного дня Служба безпеки та МВС заявили, що акцію в Одесі спланували заздалегідь і серед осіб, які влаштували провокації в Одесі, були росіяни.

Росіяни на фронті масово тікають

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що наші військові ліквідували російських офіцерів високого рангу. Це трапилось внаслідок атак ЗСУ по штабах та пунктах концентрації військ ворога. Зокрема, в Скадовському районі на Півдні та на Арабатській Стрілці біля Генічеська.

За словами речниці, після знищення ЗСУ офіцерів особовий склад ворога не залишається на фронті – російські солдати шукають спосіб евакуюватися в безпечні місця.

Наталія Гуменюк додала, що вибивання ворога є великою роботою, яка призводить й до морально-психологічного розладу російського війська, і до розбиття злагодженості підрозділів.