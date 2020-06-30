Ватикан канонизирует 15-летнего подростка из Лондона, в Великобритании. Карло Акутиса хотят провозгласить покровителем интернета.

О своей болезни Карло узнал за два месяца до смерти. Он умер от лейкемии в 2006 году, сообщает NBC News.

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По словам его мамы, он был обычным подростком – увлекался футболом, видеоиграми и программированием.

Кроме этого, верил в Бога и занимался благотворительностью. Разносил еду бедным, раздавал нуждающимся карманные деньги и заступался за одноклассников.

При жизни Карло создал онлайн-каталог Евхаристических чудес: выставка показывает чудеса, которые произошли в мире. Также Акутису приписывают исцеление бразильского мальчика. Карло с ним помолился, а после этого тот излечился от редкой болезни.

Справка. В католической и православной Церквях канонизация — процесс причисления кого-либо к лику святых. Причисление к лику святых означает, что церковь свидетельствует о близости этих людей к Богу и молится им, как своим покровителям.

Парня беатифицируют в октябре 2020 года. Это – последний шаг перед причислением к лику святых. В 2018 году Карла объявили слугой Божьим, с 2019 года его останки хранятся в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Короткое видео о жизни и смерти Карло Акутиса: