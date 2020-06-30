Провозгласят покровителем интернета: Ватикан канонизирует 15-летнего подростка
Ватикан канонизирует 15-летнего подростка из Лондона, в Великобритании. Карло Акутиса хотят провозгласить покровителем интернета.
О своей болезни Карло узнал за два месяца до смерти. Он умер от лейкемии в 2006 году, сообщает NBC News.
Интересно Они видели смерть: Папа Франциск сравнил коронавирус со временем, когда распяли Христа
По словам его мамы, он был обычным подростком – увлекался футболом, видеоиграми и программированием.
Кроме этого, верил в Бога и занимался благотворительностью. Разносил еду бедным, раздавал нуждающимся карманные деньги и заступался за одноклассников.
При жизни Карло создал онлайн-каталог Евхаристических чудес: выставка показывает чудеса, которые произошли в мире. Также Акутису приписывают исцеление бразильского мальчика. Карло с ним помолился, а после этого тот излечился от редкой болезни.
Парня беатифицируют в октябре 2020 года. Это – последний шаг перед причислением к лику святых. В 2018 году Карла объявили слугой Божьим, с 2019 года его останки хранятся в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Короткое видео о жизни и смерти Карло Акутиса: