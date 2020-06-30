Ватикан канонізує 15-річного підлітка з Лондона, що у Великій Британії. Карло Акутіса хочуть проголосити покровителем інтернету.

Про свою хворобу Карло дізнався за два місяці до смерті. Він помер від лейкемії у 2006 році, повідомляє NBC News.

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За словами його мами, він був звичайним підлітком – захоплювався футболом, відеоіграми та програмуванням.

Окрім цього, вірив в Бога та займався благодійністю. Розносив їжу бідним, роздавав нужденним кишенькові гроші та заступався за однокласників.

За життя Карло створив онлайн-каталог Євхаристійних чудес: виставка показує дива, що відбулися в світі. Також Акутісу приписують зцілення бразильського хлопчика. Карло з ним помолився, а після цього той вилікувався від рідкісної хвороби.

Довідка. В католицькій та православній Церквах, канонізація — це процес зарахування кого-небудь до лику святих. Зарахування до лику святих означає, що церква свідчить про близькість цих людей до Бога і молиться їм, як своїм покровителям.



Хлопця беатифікують у жовтні 2020 року. Це – останній крок перед зарахуванням до лику святих. У 2018 році Карла оголосили слугою Божим, з 2019 року його останки зберігаються у базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі.

Коротке відео про життя та смерть Карло Акутіса: