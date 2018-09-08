Прыгнул с моста и не вынырнул: тело молодого парня достали из Днепра в Киеве

Утром 8 сентября в Киеве возле станции метро "Гидропарк" спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям достали из Днепра тело молодого парня.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает ТСН.

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По ее словам, погибший родился в 2000 году.

"По предварительным данным, он с друзьями прыгал в 3 часа ночи с Венецианского моста. Друзья сначала пытались его отыскать самостоятельно", – говорит она.

В то же время представитель ГСЧС со ссылкой на свидетелей добавляет, что молодой парень нырнул и не вынырнул.

"8 сентября в 7:30 тело достали спасатели и передали следственно-оперативной группе. Пока неизвестно, был ли погибший на момент ныряния в состоянии алкогольного опьянения", – подытожила Водолага.

Напоминаем, недавно в Черновцах во время отдыха на реке Прут пропал без вести 16-летний юноша. Известно, что пришел он с другом на речку, а через некоторое время последний заметил исчезновение товарища.