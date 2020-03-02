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      Псевдобанкир снял с чужого счета более 44 тысяч гривен

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      В Сумах мошенник представился работником банка и обокрал 35-летнюю женщину на сумму 44 тысяч 227 гривен.

      В полицию обратилась 35-летняя жительница Сум. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества.

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      По данным правоохранителей, к женщине позвонил незнакомый человек и представился работником банка. Он заявил, что банковская карточка была заблокирована и, чтобы избежать проблем в дальнейшем, посоветовал женщине продиктовать по телефону трехзначный код, CVV2 код.

      После того, как женщина рассказала конфиденциальную информацию, связь прервалась. А через полчаса с карточки исчезло более 44 тысяч.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "мошенничество".

      Какие существуют мошеннические схемы с банкоматами:

      Злоумышленники устанавливают специальные записывающие устройства на кардридеры банкоматов. Когда человек вставляет карточку в банкомат, оборудование воров копирует с магнитной ленты секретную информацию. После этого, мошенники используют украденные данные для создания карт-дубликатов.

      Мошенники устанавливают камеру так, чтобы можно было зафиксировать пароли, которые вводят клиенты.

       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Криминальные новости Мошенничество Сумы
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