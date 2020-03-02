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      Псевдобанкір зняв із чужого рахунку понад 44 тисяч гривень

      - Читать новость на русском
      Шахрай викрав з картки понад 44 тисяч гривень / cesenatoday.it

      У Сумах шахрай представився працівником банку та обікрав 35-річну жінку на суму 44 тисяч 227 гривень.

      До поліції звернулась 35-річна мешканка Сум. Вона повідомила, що стала жертвою шахрайства.

      Читайте також: Нова схема шахрайства: українців обкрадають за допомогою сім-карток

      За даними правоохоронців, до жінки зателефонував незнайомий чоловік і представився працівником банку. Він заявив, що банківську картку було заблоковано і, щоб уникнути проблем у подальшому, порадив жінці продиктувати через телефон тризначний код, CVV2 код.

      Після того, як жінка розповіла конфіденційну інформацію, зв’язок перервався. А через пів години, з картки зникло понад 44 тисяч.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство".

      Які шахрайські схеми з банкоматами існують:

      Зловмисники встановлюють спеціальні записуючі пристрої на кардрідери банкоматів. Коли людина вставляє картку до банкомата, обладнання злодіїв копіює з магнітної стрічки секретну інформацію. Після цього, шахраї використовують викрадені дані для створення карт-дублікатів.

      Шахраї встановлюють камеру так, аби можна було зафіксувати паролі, які вводять клієнти.

      Які шайхрайські схеми з банкоматами існують:

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Шахрайство Суми Кримінальні новини Кримінал
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