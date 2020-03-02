Псевдобанкір зняв із чужого рахунку понад 44 тисяч гривень
У Сумах шахрай представився працівником банку та обікрав 35-річну жінку на суму 44 тисяч 227 гривень.
До поліції звернулась 35-річна мешканка Сум. Вона повідомила, що стала жертвою шахрайства.
Читайте також: Нова схема шахрайства: українців обкрадають за допомогою сім-карток
За даними правоохоронців, до жінки зателефонував незнайомий чоловік і представився працівником банку. Він заявив, що банківську картку було заблоковано і, щоб уникнути проблем у подальшому, порадив жінці продиктувати через телефон тризначний код, CVV2 код.
Після того, як жінка розповіла конфіденційну інформацію, зв’язок перервався. А через пів години, з картки зникло понад 44 тисяч.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство".
Які шахрайські схеми з банкоматами існують:
Зловмисники встановлюють спеціальні записуючі пристрої на кардрідери банкоматів. Коли людина вставляє картку до банкомата, обладнання злодіїв копіює з магнітної стрічки секретну інформацію. Після цього, шахраї використовують викрадені дані для створення карт-дублікатів.
- Відеокамера на банкоматі
Шахраї встановлюють камеру так, аби можна було зафіксувати паролі, які вводять клієнти.
Які шайхрайські схеми з банкоматами існують: