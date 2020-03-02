Псевдобанкір зняв із чужого рахунку понад 44 тисяч гривень

У Сумах шахрай представився працівником банку та обікрав 35-річну жінку на суму 44 тисяч 227 гривень.

До поліції звернулась 35-річна мешканка Сум. Вона повідомила, що стала жертвою шахрайства.

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За даними правоохоронців, до жінки зателефонував незнайомий чоловік і представився працівником банку. Він заявив, що банківську картку було заблоковано і, щоб уникнути проблем у подальшому, порадив жінці продиктувати через телефон тризначний код, CVV2 код.

Після того, як жінка розповіла конфіденційну інформацію, зв’язок перервався. А через пів години, з картки зникло понад 44 тисяч.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство".

Які шахрайські схеми з банкоматами існують:

Зловмисники встановлюють спеціальні записуючі пристрої на кардрідери банкоматів. Коли людина вставляє картку до банкомата, обладнання злодіїв копіює з магнітної стрічки секретну інформацію. Після цього, шахраї використовують викрадені дані для створення карт-дублікатів.

Відеокамера на банкоматі

Шахраї встановлюють камеру так, аби можна було зафіксувати паролі, які вводять клієнти.

Які шайхрайські схеми з банкоматами існують: