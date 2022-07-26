Страна-агересор готовит превдоферерендум для присоединения оккупированных территорий Донбасса к России. Результат уже известен, ведь Россия делает все незаконным путем.

российские чиновники на 70% надеются, что референдум пройдет в их пользу. Об этом сообщают в американском Институте изучения войны 25 июля.

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Референдум может состояться в середине сентября

Российские оккупационные чиновники продолжали устанавливать условия для фальсификации референдумов об аннексии на оккупированных украинских территориях с целью присоединения этих территорий к России, вероятно, примерно в середине сентября,

– пишут в Институте.

25 июля был обнародован российский документ под названием "Стратегия подготовки и проведения референдума о присоединении Донецкой народной республики (ДНР) к Российской Федерации".

В документе утверждают, что российские оккупационные чиновники надеются воспроизвести уровень участия в 70% и одобрение 70% в сфальсифицированном референдуме ДНР. Свои расчеты оккупационная "власть" производила на основе численности населения Донецкой области. Но в документе ложно отмечают, что только один житель Донецка остается на оккупированных россией территориях.

Отсюда можно понять, что результаты референдума будут ложными. В Институте говорят, что это свидетельствует о том, что Кремль давно планировал оккупировать и аннексировать всю Донецкую область.

В документе также говорится об использовании "знака избирателя". Он поможет предотвратить двойное голосование на выборах.

Это низкотехнологичное решение, которое можно легко обойти, если оккупационные власти решят физически бросить ящики для голосования, а не просто объявить их желаемые результаты после фиктивного плебисцита,

– говорится в сообщении.

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. Плебисцит – это всенародное голосование по вопросу о государственной принадлежности определенной территории или политической судьбе государства. В некоторых странах плебисцитом называют любой обязательный референдум.