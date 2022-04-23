Псевдореферендум в Херсоне или уничтожение людей в Мариуполе: Зеленский о выходе из переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, если будут уничтожены наши люди в Мариуполе и провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, – Украина выйдет из любых переговорных процессов.

По словам Владимира Зеленского, наши люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, должны не помогать оккупантам. Об этом он отметил в прямом эфире телеканала Рада.

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Президент Украины сообщил, что благодаря нашей разведке и обычным людям, имеющим украинскую позицию, известно, что происходит на оккупированных территориях. К примеру, украинцы передают такие факты, что по квартирам ходят российские военные и собирают те или иные данные.

Я считаю, что это не в пользу дипломатического урегулирования этой ситуации. Это точно помешает окончанию войны по дипломатическому пути. Это точно неправильный шаг со стороны России,

– акцентировал Владимир Зеленский.

"Это говорит о том, что все эти встречи дипломатических групп – это фикция. И такой политический театр с, кстати, очень плохими актерами", – добавил Зеленский.

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