"Наблюдатели" из Беларуси и Камеруна и "черные списки": Гайдай рассказал о псевдореферендумах

Оккупанты продолжают проводить пропагандистское шоу в виде псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины. Россияне теперь ходят по местам массовых скоплений людей и требуют "голосовать",

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты сообщают "явку" в процентах, а не в количестве "проголосовавших" лиц. И тому есть причина.

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Оккупанты вносят в список тех, кто голосует против

Сергей Гайдай отметил, что, несмотря на отсутствие у россиян списка лиц, которые остались на временно оккупированных территориях, они заявляют о явке 45%.

Глава ОВА отметил, что первые 2 дня псевдореферендума оккупанты и "члены избирательных комиссий" ходили по квартирам, заставляя людей "голосовать". Однако теперь они ходят по местам скопления людей, например, по рынкам.

В Луганской области, по словам Гайдая, за этим жалким зрелищем наблюдают 5 человек, которые якобы являются представителями в частности Беларуси и Камеруна, однако неизвестно, действительно ли они оттуда.

Сергей Гайдай также отметил тот факт, что оккупанты говорят лишь о процентной явке, и это выглядит странно на фоне того, что население таких городов как Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное и т.д., уменьшилось в разы.

Если цифры соответствуют действительности, то получается, что в Северодонецке за вхождение в состав россии проголосовали примерно 4,5 тысячи жителей из 10 тысяч не эвакуируемых. То есть, 4,5 тысячи из 110 тысяч, проживавших там до конца февраля. Более 100 тысяч человек из одного города выбрали Украину,

– подчеркнул Гайдай.

В эфире общенационального телемарафона глава ОВА подчеркнул, что псевдореферендум является фарсом от начала до конца. Кроме того, с помощью этого шоу и обходов по квартирам оккупанты ищут мужчин для мобилизации.

Также неизвестно, что ждет тех, кто голосовал против или отказался голосовать в псевдореферендуме – их вносят в какие-то списки, но это пока единственное, что делают россияне.

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Россияне проводят псевдореферендумы на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей за "присоединение к россии". 27 сентября псевдоголосование должно завершиться, а уже 29 сентября россия планирует провозгласить об аннексии украинских территорий.