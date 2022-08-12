Псевдореферендумы на Юге Украины: есть одна деталь, которая снимет много спекуляций

Просто деталь, но она снимет много спекуляций насчет возможности проведения "референдумов" на оккупированных территориях Юга Украины. Речь о так называемом электронном голосовании.

Об этом сейчас много говорят, но это абсолютно нереализуемая идея, еще более сложная, чем проведение обычного голосования. Это же не просто письмо по электронке отправить.

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Подготовка к псевдореферендуму

Я помню, как это организовывалось и проходило осенью прошлого года на выборах в госдуму россии в квазиреспубликах. Для электронного голосования нужна соответствующая система голосования. Она требует верификации пользователей.

Для верификации нужен, во-первых, документ, удостоверяющий личность, во-вторых, чтоб человек, имеющий этот документ и желающий проголосовать, официально зарегистрировался в этой системе. А это далеко не всем под силу.

В Донецке и Луганске для этого были созданы более двух тысяч так называемых "консультационных центров". При этом, там использовалась российская система электронного голосования и принять участие в нем могли только те, кто имел российский паспорт, плюс СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), который получается отдельно от паспорта.

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Провал россиян

Паспортизация Юга Украины, как мы знаем, провалилась, то есть, российская система здесь непригодна. Собственную систему для голосования коллаборанты создать до 11 сентября точно не смогут. Кроме того, чтоб она работала нужен стабильный интернет. А этот аспект легко регулируется нашими артиллеристами.

Так что, единственная "реальная" возможность провести там "рефередумы" – это традиционные участки, кабинки, "гречка", промывка мозгов и запугивание. Но и для этого нужна стабильная ситуация на линии фронта и, соответственно, на той территории, где проходит голосование.

Но это тоже зависит от нас, и уже очевидно, что ВСУ им этой стабильности не подарят.

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