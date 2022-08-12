Про це зараз багато говорять, але це абсолютно нереалізована ідея, ще складніша, ніж проведення звичайного голосування. Це ж не просто листа електронкою надіслати.

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Підготовка до псевдореферендуму

Я пам'ятаю, як це організовувалося та відбувалося восени минулого року на виборах до держдуми росії у квазіреспубліках. Для електронного голосування потрібна відповідна система голосування. Вона потребує верифікації користувачів.

Для верифікації необхідний, по-перше, документ, який засвідчує особу, по-друге, щоб людина, що має цей документ і той, хто бажає проголосувати, офіційно зареєструвався у цій системі. А це далеко не всім під силу.

У Донецьку та Луганську для цього було створено понад дві тисячі так званих "консультаційних центрів". При цьому там використовувалася російська система електронного голосування і взяти участь у ньому могли лише ті, хто мав російський паспорт, плюс СНІЛЗ (страховий номер індивідуального особового рахунку), який отримується окремо від паспорта.

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Провал росіян

Паспортизація Півдня України, як ми знаємо, провалилася, тобто російська система тут непридатна. Власну систему для голосування колаборанти створити до 11 вересня точно не зможуть. Крім того, щоб вона працювала, потрібен стабільний інтернет. А цей аспект легко регулюється нашими артилеристами.

Отже, єдина "реальна" можливість провести там "рефередуми" – це традиційні ділянки, кабінки, "гречка", промивання мізків та залякування. Але і для цього потрібна стабільна ситуація на лінії фронту і, відповідно, на території, де відбувається голосування.

Але це теж залежить від нас, і вже очевидно, що ЗСУ їм цю стабільність не подарують.

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