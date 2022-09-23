Людей ловят посреди улицы в Мариуполе, а в Мелитополе "референдум" – с автоматчиками

Российские захватчики продолжают свой фарс с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Мариуполе людей ловят посреди улицы и заставляют "голосовать".

Несокрушимые украинцы продолжают показывать оккупантам свое сопротивление. Российские захватчики должны знать: у них нет никаких шансов на временно оккупированных территориях, сообщает 24 канал.

Как вести себя людям на оккупированных территориях, если оккупанты тянут на псевдореферендум

Мариупольцев призывают присоединиться к национальной акции

Мариупольский городской совет призвал местных жителей присоединиться к национальной акции "Мариуполь – это Украина". Захватчики заставляют местных жителей участвовать в псевдореферендуме. Это происходит в то время, когда мариупольцы обычно отмечали День города.

В мирное время мариупольцы отмечали этот день концертами. Люди гуляли по красивым паркам и морским набережным.

Однако россияне превратили прекрасный город в руины. Сотни тысяч людей вынуждены жить в разных странах мира. Но у людей есть надежда вернуться в украинский Мариуполь. В субботу 24 сентября, людей призвали принять участие в национальной акции и сказать "нет" фейковому референдуму. Мариуполь был, есть и будет украинским.

Оккупанты создают иллюзию "голосования" в Мариуполе

Петр Андрющенко показал, как оккупанты создают иллюзию псевдореферендума. В частности, показали "голосование" 9 человек. Из них 4 – работники комиссии. Одна – работница с избирательного участка.

Как оккупанты создают иллюзию "голосования": смотрите видео

В Мелитополе ходят с автоматами

Иван Федоров – мэр Мелитополя, заявил, что во временно оккупированном городе автоматчики заставляют людей "голосовать". Члены избиркомов еще в 08:00 отправились по домам местных жителей.

Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Испуганным местным жителям подсказывают в каком месте бюллетеня правильно поставить отметку,

– заявил Федоров.

Так называемое "голосование" в Мелитополе: смотрите видео

Также известно, что в Мелитополе людей принуждают голосовать на рабочих местах.

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