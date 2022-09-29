О "референдумах" и очередях на границе: Зеленский поговорил с Дудой
Источник:Офис Президента
Президенты Польши и Украины 29 сентября провели телефонный разговор. Основное внимание Дуда и Зеленский уделили псевдореферендумам, которые захватчики провели на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Владимир Зеленский поблагодарил Анджею Дуду за мощную поддержку Украины, высказанную во время выступления на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Также он благодарен за четкую позицию Польши относительно непризнания так называемых "референдумов".
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Зеленский поговорил с Дудой
Президенты Польши и Украины согласились с необходимостью мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия россии, разрушающие основы международного права. Также они обсудили:
- конкретные шаги и меры, над которыми будут работать в этом контексте,
- вопросы военного и оборонного сотрудничества.
Зеленский отметил неоценимый вклад Польши в укрепление оборонных возможностей Украины и важность дальнейшей усиленной поддержки нашей страны. Также президент поздравил Польшу с официальным открытием газопровода Baltic Pipeline.
Это – выдающееся событие для развития безопасности и укрепления энергонезависимости всего региона,
– отметил Зеленский.
Президенты Украины и Польши обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Зеленский отметил уменьшение очередей на украинско-польской границе и отметил:
- важности дальнейших усилий для увеличения пропускной способности соответствующих пунктов,
- заинтересованности украинской стороны во введении общего погранично-таможенного контроля во всех пунктах пропуска и ускорении работы над двусторонним соглашением в этой сфере.
Лидеры особо отметили начало на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке нового формата сотрудничества первых леди – в рамках Люблинского треугольника.Обратите внимание! 29 сентября Зеленский также разговаривал с премьер-министром Италии Марио Драги. Они говорили о необходимости твердой реакции на проведение россией псевдореферендумов на оккупированных территориях и возможности продолжения оборонной помощи со стороны Италии. Кроме этого, глава государства рассказал Драги о ситуации на фронте.
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