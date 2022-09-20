оккупанты готовят "заявление" о псевдореферендуме на Херсонщине: в Украине уже сделали предупреждение

Российские власти снова заговорили о псевдореферендумах на оккупированных территориях. Поэтому украинцев предупредили о том, что грозит тем, кто поддержит захватчиков.

О новом псевдореферендуме пишут росСМИ, информирует 24 канал. Поддержавший это станет на путь колаборанства.

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В Херсонской области снова заговорили о псевдореферендуме

Коллаборант стремоусов утверждает, что сегодня, 20 сентября, в Херсонской области так называемые оккупационные власти сделают заявление относительно "референдума".

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отреагировал на это. По его словам, большинство людей, которые дали согласие на работу в избирательных комиссиях для проведения так называемого "референдума", уже идентифицированы, и в дальнейшем будут идентифицированы все, кто собирается участвовать в этом действе.

За свои поступки отвечает каждый. Принимать решение предать свою страну, родную землю и самого себя становиться на путь колаборанства. Это все равно что взять на себя грех убийц, которые пришли нас уничтожать. Готовы ли вы, те, кто уже в списках "деятелей" или только собирается туда, в суд как на небе, так и на земле?

– подчеркнул Соболевский.

Россияне заблудились с датами "референдумов"

Глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что, исходя из того, сколько раз оккупанты переносили даты "референдумов", они сами заблудились. Это началось еще с апреля.

"Возможно, они объявят о новом календаре, в котором есть еще какие-то даты. Мне кажется, что в нормальном календаре их (дат псевдореферендумов - 24 канала) просто не существует", - добавила Гуменюк.

Медведев заговорил о "референдумах"

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что проведение так называемых "референдумов" на Донбассе поможет в первую очередь "развязать руки" россии на поле боя, поскольку она проиграет в войне, которую сама начала против Украины.

"Они (референдумы – 24 канал) полностью изменяют вектор развития России на десятилетие. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер, Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", – считает Медведев.

Что известно о псевдореферендумах кафиров: последние новости

Напомним, что в Херсонской области кафиры создают "комиссии" для псевдореферендума. Туда причисляют как коллаборантов, так и обычных безработных.

А пророссийские боевики хотят провести квазиреферендумы на Востоке Украины. Поэтому они обратились к предводителю.

Впрочем, захватчики не случайно переносят даты "референдумов". У оккупантов нет ни возможностей, ни ресурсов для организации этого процесса.

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