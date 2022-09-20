Какую катастрофу путинского режима оккупанты скрывают за угрозой "референдумов"

Ни секунды не сомневаюсь, что недоимперия может провести "референдум" о присоединении на оккупированных ею частях Луганской и Донецкой областей, которые она признала "суверенными странами".

"Референдумная" лихорадка

И на оккупированной части Херсонской области тоже, хотя ее международной субъектности рф не признавала. И даже на оккупированной части Запорожской области, хотя само Запорожье агрессору не по зубам.

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Да что там, не вижу никаких проблем, чтобы кремль провел "народный референдум" о присоединении к россии в Киевской области. Или во Львовской. Или аналогичный референдум на Брайтон-Бич в Нью-Йорке.

Во всех случаях по российским пропагандистским помойкам объявят, что в мероприятии приняло участие 85% жителей, из которых 75% поддержало присоединение. И телерепортажи с восторженными проголосовавшими сделают – зря что ли в ростове съемочную площадку держат? И бюллетени покажут – что им, фотошопа что ли жалко для такого великого дела?

кремль расписался в собственной беспомощности

И дальше что кремлю делать с подобной туфтой? Этих "референдумов" даже беларусь с Сирией не признают. Есть мнение, что "референдумы" позволят кремлю заявить об агрессии Украины против россии и на этом основании объявить нам войну и провести мобилизацию. Так мы и сейчас долбим по Крыму, который там считают своим, появление в списке Херсонской области ничего не добавит.

И вообще кто-то считает, будто кремль не проводит всеобщую мобилизацию из-за того, что ему весомого юридического повода, видите ли, не хватает?! В недоимперии этого не делают, потому что не могут. Еще раз: не могут! Как и взять Киев за три дня.

Понимаете, это же не бабки из госмонополий тырить через давно наловчившиеся фирмы-бабочки, это – самая масштабная и сложная организационно-экономическая мера. Это кучу призывников надо отловить по стране, перевезти в какие-то созданные учебные лагеря, обмундировать, накормить, вооружить, перевести на фронт. На это в сегодняшней россии нет ни управленческих, ни экономических возможностей.

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Вспомните, к примеру, чем везли на фронт элитных кадыровцев. На "буханках" – свежеподкрашенные автомобили УАЗ, выпускаемые с 1965 года!

Это при Союзе были кадрированные части, состоявшие из офицерского и сержантского состава с приданым вооружением, техникой и всем необходимым: загоняй туда "салаг", и через полгода из них сделают каких-никаких. но бойцов. А в россии это все давно ликвидировано.

В недоимперии даже вакцинацию нормально провести не смогли: по официальным данным, полностью привито 52% населения (по неофициальным, то есть реальным – примерно 30%). И это при наличии своей вакцины "Спутник". Но насколько вакцинация проще мобилизации!

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Тучи сгущаются

Поэтому скрытую мобилизацию и поручают проводить губернаторам российских областей и всяким пригожиным – за свои организационно-финансовые возможности и на свой страх и риск.

А сам кремль боится начинать мобилизацию не из-за отсутствия убедительных пропагандистских и юридических мотивов, а из-за понимания, что на этом процессе в россии может начаться хаос, который нынешнюю власть просто сметет.

Так что будут объявлены проведенными какие-то фейковые "референдумы" или не будут, на ход войны это не повлияет. Ну, разве что в списки клиентов ГУР и СБУ прибавятся те, у кого на оккупированных территориях хватит дурости в этих фарсах замазаться.

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