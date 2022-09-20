Украина призывает мир ввести новые санкции против россии из-за намерения провести "референдумы"
Источник:МИД
России не удастся изменить административно-территориальное устройство Украины. Фейковые голосования никто не признает законными.
Министерство иностранных дел 20 сентября опубликовало комментарий о псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины. Отметили, что такие "референдумы" не будут иметь никаких юридических последствий.
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"Ни Украина, ни международное сообщество не признают их ничтожные результаты", – подчеркнули в МИД.
Вся территория Украины будет свободной
Министерство иностранных дел приравнивает псевдореферендумы к принудительной паспортизации жителей временно оккупированных украинских территорий. Это попытка легитимизировать последствия захватнической войны.
Сколько бы ни проводила россия незаконных голосований на временно захваченных территориях Украины, результат будет один: все украинские территории будут освобождены от российской оккупации, – заверили в ведомстве.
Добавили, что кремль получит строжайшую ответственность за террор, военные преступления в Украине.
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Признать россию спонсором терроризма
Оккупанты и коллаборанты, которые организуют фейковые голосования, будут фигурировать в уголовных процессах. Компетентные органы Украины будут искать преступников и привлекут к ответственности.
"Украина призывает международных партнеров решительно осудить намерение россии провести противоправное голосование на временно оккупированных территориях Украины, наложить новые санкции и признать ее государством-спонсором терроризма", – заявили в МИД.