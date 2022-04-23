В псевдореспубликах почти не осталось "народных милиционеров": погибли в боях под Мариуполем

Российские захватчики отправляли воевать против Украины "народных милиционеров" из "ДНР". Данные Главного управления разведки свидетельствуют, что почти все они погибли в боях под Мариуполем.

В ГУР отмечают, что к боям на мариупольских направлениях привлекали почти весь личный состав так называемой "МВД ДНР". Речь как о военнослужащих "внутренних войск ДНР", так и о курсантах "Донецкой академии МВД".

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Множество "народных милиционеров" из "ДНР" погибли

С начала полномасштабной войны России против Украины "МВД ДНР" понесло значительные потери.

Например, на Мариупольском направлении погибли до 1000 человек, из которых – 26 курсантов. Известно также еще о 2800 раненых.

Что касается других направлений, то на них погибло еще 500 "милиционеров" и 2100 получили ранения.

Сотрудники ГУР подчеркнули, что дефицит "правоохранителей" стал причиной ухудшения ситуации с "общественным правопорядком" в "ДНР". Более того, он еще и усложнил будущую принудительную мобилизацию.

Известно также о расследованиях, связанных с потерями личного состава. Они будут касаться начальника "Донецкой академии МВД", а также начальников аппарата ВВ МВД". Соответствующее решение принял "министр внутренних дел ДНР".

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