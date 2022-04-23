У ГУР зазначають, що до боїв на маріупольських напрямках залучали майже весь особовий склад так званої "МВС ДНР". Мовиться як про військовослужбовців "внутрішніх військ ДНР", так і про курсантів "Донецької академії МВС".
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Безліч "народних міліціонерів" з "ДНР" загинули
Від початку повномасштабної війни Росії проти України "МВС ДНР" зазнало значних втрат.
- Наприклад, на Маріупольському напрямку загинуло до 1000 людей, з яких – 26 курсантів. Відомо також про ще 2800 поранених.
- Що стосується інших напрямків, то на них загинуло ще 500 "міліціонерів" та 2100 зазнало поранень.
Співробітники ГУР підкреслили, що дефіцит "правоохоронців" став причиною погіршення ситуації з "громадським правопорядком" у "ДНР". Ба більше, він ще й ускладнив майбутню примусову мобілізацію.
Відомо також про розслідування, пов'язані зі втратами особового складу. Стосуватимуться вони начальника "Донецької академії МВС", а також начальників апарату ВВ МВС". Відповідне рішення ухвалив "міністр внутрішніх справ ДНР".
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