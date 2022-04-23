У ГУР зазначають, що до боїв на маріупольських напрямках залучали майже весь особовий склад так званої "МВС ДНР". Мовиться як про військовослужбовців "внутрішніх військ ДНР", так і про курсантів "Донецької академії МВС".

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Безліч "народних міліціонерів" з "ДНР" загинули

Від початку повномасштабної війни Росії проти України "МВС ДНР" зазнало значних втрат.

Наприклад, на Маріупольському напрямку загинуло до 1000 людей, з яких – 26 курсантів. Відомо також про ще 2800 поранених.

Що стосується інших напрямків, то на них загинуло ще 500 "міліціонерів" та 2100 зазнало поранень.

Співробітники ГУР підкреслили, що дефіцит "правоохоронців" став причиною погіршення ситуації з "громадським правопорядком" у "ДНР". Ба більше, він ще й ускладнив майбутню примусову мобілізацію.

Відомо також про розслідування, пов'язані зі втратами особового складу. Стосуватимуться вони начальника "Донецької академії МВС", а також начальників апарату ВВ МВС". Відповідне рішення ухвалив "міністр внутрішніх справ ДНР".

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