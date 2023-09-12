Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, подчеркнув, что Владимир Путин сейчас чувствует, что посрамил всех, кто прогнозировал проблемы с голосованием. Российский диктатор считает, что доказал обратное – так называемые "выборы" якобы прошли "по плану".

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Результаты "нарисованы"

В то же время нынешние выборы в России являются "репетицией" президентских, которые должны пройти в марте. И по результатам сентябрьских выборов глава Кремля наверняка может быть спокоен за следующие.

Путин находится в эйфории. И есть шанс, что он отвергнет вариант с преемником и пойдет на президентские выборы сам. Мол, зачем вам преемник, если даже Сергей Собянин (мэр Москвы – 24 Канал) набрал 76% в традиционно настроенной на протесты Москве,

– отметил политтехнолог.

Однако прошедшие выборы и президентские – это избирательные процессы принципиально разного уровня и с разным политическим наполнением.

На состоявшихся только что выборах муниципального и регионального уровня избрали представителей власти, которые в случае сверхцентрализованной российской политической системы могут влиять только на решения вроде бытового благополучия.

"Поскольку люди понимают, что от губернатора и мэра вообще ничего не зависит, то большая часть граждан вообще проигнорировала эти выборы. Поэтому явка и результаты голосования – "нарисованы", – подчеркнул Галлямов.

Кроме того, на этих выборах боялись поднимать самую главную тему, которая беспокоит россиян – войны и мира. Ее не трогали, потому что опасались попасть за решетку. А также избиратель понимал, что войну проводит именно Путин, а потому ни от губернатора, ни от мэра ничего не зависит в этом аспекте.

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Может появиться шанс на нормализацию

Впрочем, на президентских выборах все будет происходить по-другому, ведь все понимают, что именно от того, кто будет президентом, и будет зависеть, продолжится или прекратится война.

"Во время президентской кампании решится, или Путин продолжит всю эту ненормальность еще не менее 6 лет, или что-то с ним случится, или он не переизберется. И тогда появляется шанс на нормализацию ситуации в России", – отметил политтехнолог.

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