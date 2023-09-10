Протестное голосование в 2018 году состоялось из-за пенсионной реформы, которая предполагала увеличение пенсионного возраста. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что тогда свои кандидатуры сняли все кандидаты, кроме того, который и победил.
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Что происходит в регионе
Сегодня ситуация в республике не столь острая, как 5 лет назад, ведь тогда было много недовольных пенсионной реформой, в частности, пенсионеров и людей предпенсионного возраста, которые являются самыми ответственными избирателями. Этим можно объяснить победу кандидата-коммуниста.
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Теперь ситуация изменилась, а с кандидатом, вероятно, провели "воспитательный разговор" и обо всем договорились.
Так часто бывает, когда приходит депутат или губернатор, говорящий, что выступает против власти, за народ, но с ним проводят воспитательную беседу, дальше у него появляется квартира, машина, счета в банках и он постепенно становится все более терпеливым к недостаткам российской государственной или экономической жизни,
– сказал Игорь Эйдман.
В России продолжается "единый день голосования"
- Одновременно с так называемым "единым днем голосования" Кремль проводит псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины. Издание Bloomberg назвало эти фейковые выборы – "пробным шагом" для переизбрания Путина в 2024 году и попыткой укрепить контроль над четырьмя оккупированными территориями в Украине.
- В отчете Института изучения войны также отметили отсутствие конкуренции на выборах и подчеркнули, что региональные правительства все больше сосредотачиваются на способности генерировать ресурсы для войны.
- Известно, что президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Но политтехнолог Марат Гельман предполагал, что решения об их проведении будут приниматься, ввиду явки 10 сентября. Он также добавил, что в администрации российского диктатора боятся возникновения какой-либо дискуссии, потому что тогда неизвестно, на кого выльется недовольство людей войной.