Протестне голосування у 2018 відбулося через пенсійну реформу, яка передбачала збільшення пенсійного віку. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що тоді свої кандидатури зняли всі кандидати, окрім того, який і переміг.

Дивіться також Це продуманий хід: для чого насправді Росії псевдовибори на окупованих територіях

Що відбувається в регіоні

Сьогодні ситуація в республіці не настільки гостра, як 5 років тому, адже тоді було багато незадоволених пенсійною реформою, зокрема пенсіонерів і людей передпенсійного віку, які є найвідповідальнішими виборцями. Цим можна пояснити перемогу кандидата-комуніста.

Політолог і соціолог пояснив ситуацію в Хакасії: дивіться відео

Тепер ситуація змінилася, а з кандидатом, ймовірно, провели "виховну розмову" і про все домовились.

Так часто буває, коли приходить депутат чи губернатор, який каже, що виступає проти влади, за народ, але з ним проводять виховну бесіду, далі у нього з'являється квартира, машина, рахунки в банках і він поступово стає все більш терплячим до вад і недоліків російського державного чи економічного життя,

– сказав Ігор Ейдман.

У Росії триває "єдиний день голосування"