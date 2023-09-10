Протестне голосування у 2018 відбулося через пенсійну реформу, яка передбачала збільшення пенсійного віку. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що тоді свої кандидатури зняли всі кандидати, окрім того, який і переміг.
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Що відбувається в регіоні
Сьогодні ситуація в республіці не настільки гостра, як 5 років тому, адже тоді було багато незадоволених пенсійною реформою, зокрема пенсіонерів і людей передпенсійного віку, які є найвідповідальнішими виборцями. Цим можна пояснити перемогу кандидата-комуніста.
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Тепер ситуація змінилася, а з кандидатом, ймовірно, провели "виховну розмову" і про все домовились.
Так часто буває, коли приходить депутат чи губернатор, який каже, що виступає проти влади, за народ, але з ним проводять виховну бесіду, далі у нього з'являється квартира, машина, рахунки в банках і він поступово стає все більш терплячим до вад і недоліків російського державного чи економічного життя,
– сказав Ігор Ейдман.
У Росії триває "єдиний день голосування"
- Одночасно з так званим "єдиним днем голосування" Кремль проводить псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Видання Bloomberg назвало ці фейкові вибори – "пробним кроком" для переобрання Путіна у 2024 році та спробою зміцнити контроль над чотирма окупованими територіями в Україні.
- У звіті Інституту вивчення війни також відзначили відсутність конкуренції на “виборах” і підкреслили, що регіональні уряди все більше зосереджуються на здатності генерувати ресурси для війни.
- Відомо, що президентські вибори в Росії мають пройти в березні 2024 року. Але політтехнолог Марат Гельман, припускав, що рішення про їх проведення прийматимуть, зважаючи на явку 10 вересня. Він також додав, що в адміністрації російського диктатора бояться виникнення будь-якої дискусії, бо тоді невідомо, на кого виллється незадоволення людей війною.