Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, наголосивши, що Владімір Путін зараз відчуває, що посоромив усіх тих, хто прогнозував проблеми з голосуванням. Російський диктатор вважає, що довів зворотне – так звані "вибори" нібито відбулися "за планом".

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Результати "намальовані"

Водночас цьогорічні вибори в Росії є "репетицією" президентських, які мають відбутися в березні. І за результатами вересневих виборів очільник Кремля напевно може бути спокійним за наступні.

Путін перебуває в ейфорії. І є шанс, що він відкине варіант з наступником та піде на президентські вибори сам. Мовляв, навіщо вам наступник, якщо навіть Сєргєй Собянін (мер Москви – 24 Канал) набрав 76% в традиційно налаштовані на протести Москві,

– зазначив політтехнолог.

Проте вибори, що минули, та президентські – це виборчі процеси принципово різного рівня та з різним політичним наповненням.

На виборах муніципального та регіонального рівня, які відбулися щойно, обрали представників влади, які у разі надцентралізованої російської політичної системи можуть впливати лише на рішення на кшталт побутового добробуту.

"Оскільки люди розуміють, що від губернатора та мера взагалі нічого не залежить, то велика частина громадян взагалі проігнорувала ці вибори. Тому явка та результати голосування – "намальовані", – підкреслив Галлямов.

Крім того, на цих виборах боялися розбурхувати найголовнішу тему, яка турбує росіян, – війни та миру. Її не чіпали, тому що остерігалися потрапити за ґрати А також виборець розумів, що війну проводить саме Путін, а тому ні від губернатора, ні від мера, нічого не залежить в цьому аспекті.

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Може з'явитися шанс на нормалізацію

Втім, на президентських виборах все відбуватиметься по-іншому, адже всі розуміють, що саме від того, хто буде президентом, і залежатиме, продовжиться чи припиниться війна.

"Під час президентської кампанії вирішиться, або Путін продовжить всю цю ненормальність ще щонайменше 6 років, або щось із ним трапиться, або він не переобереться. І тоді з'являється шанс на нормалізацію ситуації в Росії", – зауважив політтехнолог.

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