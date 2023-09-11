Окупанти за усіляку ціну намагаються "пришити" захоплені території до Росії. Але їхні спроби марні: ЗСУ невблаганно наступають, а українські партизани та спецслужби успішно працюють у тилу, наближаючи нашу перемогу.
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І хто ж захотів бути "депутатом"
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей під час псевдовиборів "змагалися" чотири партії країни-агресора – "Єдина Росія", ЛДПР, КПРФ та "Справедлива Росія". Серед кандидатів найбільше безробітних, працівників комунальних підприємств та представників органів окупаційної влади. У середньому 20% кандидатів у списках проживають в Росії,
– пише видання.
Безробітних більше на Херсонщині – 40%. На другому місці представники окупаційної влади (голови ВЦА, працівники псевдоміністерств та департаментів), їх 24% і 17% працівників підприємств. На Запоріжжі на першому місці серед тих, хто балотувався, – працівники підприємств (переважно комунальної власності), таких 25%. Майже стільки ж представників окупаційної влади, далі 20% безробітних і 13% медиків та освітян.
Окупанти, звісно, ж повідомили, що явка була високою, аж до 76%, а перемогу очікувано здобула "Єдина Росія". В українському МЗС псевдовибори назвали фікцією.
Ні представники "Єдиної Росії", ні жодна інша російська політична сила не можуть набрати голоси в тому, чого не було,
– говорить речник міністерства Олег Ніколенко.
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Світ засудив фарс, а хакери виклали фото Путіна на презервативі
- У Євросоюзі засудили "вибори" на тимчасово окупованих територіях. Жозеп Боррель сказав, що їх проводили на тлі примусової та незаконної видачі Росією паспортів, примусового переміщення та депортації, масових і систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян з боку Росії та за нелегітимно призначеної "влади" на тимчасово окупованих територіях України.
- У переддень виборів у Росії та на окупованих територіях хакери зламали 59 сайтів відділень "Єдиної Росії" у Московській області. Розділ "Наші досягнення" було наповнено картинками, які змальовують реальний, а не вигаданий стан справ у країні-бензоколонці. Там пенсіонери риються у помийках, а на задньому фоні стоїть телевізор, з якого Путін говорить "Ведемо Росію до розквіту". Також є фото безногого десантника з вражаючими цифрами загиблих росіян і підпис "Голосуй за нас, убий своє майбутнє". Також на "контекстній рекламі" було зображено презервативи з обличчями Путіна, Мєдвєдєва та Лаврова і гаслом "професійна команда країни". Ну тобто команда г**донів.