Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив 11 вересня, що вони засуджують нову марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль, а також спробу анексії частини українських територій.

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У ЄС засудили квазівибори росіян на окупованих територіях

У Євросоюзі заявили, що Росія протягом 8 – 10 вересня, окрім виборів на своїй території, провела псевдовибори на території окупованого Криму та окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Європейський Союз не визнає і не визнаватиме ні проведення цих так званих "виборів", ні їхні результати. Політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхньої організації, понесуть відповідальність за ці незаконні дії,

– запевнив Боррель.

За його словами, ці квазівибори в Україні російські загарбники проводили в умовах:

примусової та незаконної видачі Росією паспортів, у тому числі – дітям;

примусового переміщення та депортації;

масових і систематичних порушень прав людини;

залякування та посилення репресій щодо українських громадян з боку Росії та за нелегітимно призначеної "влади" на тимчасово окупованих територіях України.

У ЄС також запевнили, що вони цінують мужність українців, які виступили проти фіктивного голосування, продовжують опиратися російській окупації.

Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України та її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Росія має негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– закликали в ЄС.

Також зауважили, що Росія провела регіональні та місцеві вибори на своїй території в дуже обмежених умовах через агресію проти України. Зокрема, Кремль посилив внутрішні репресії, запровадивши військову цензуру та переслідуючи опозиційних політиків, організації громадянського суспільства та незалежних ЗМІ чи інших критично налаштованих.

Псевдовибори росіян на окупованих територіях: коротко