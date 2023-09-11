Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель заявил 11 сентября, что они осуждают новую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль, а также попытку аннексии части украинских территорий.
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В ЕС осудили квазивыборы россиян на оккупированных территориях
В Евросоюзе заявили, что Россия в течение 8 – 10 сентября, кроме выборов на своей территории, провела псевдовыборы на территории оккупированного Крыма и оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и лица, причастные к их организации, понесут ответственность за эти незаконные действия,
– заверил Боррель.
По его словам, эти квазивыборы в Украине российские захватчики проводили в условиях:
- принудительной и незаконной выдаче Россией паспортов, в том числе – детям;
- принудительного перемещения и депортации;
- массовых и систематических нарушений прав человека;
- запугивание и усиление репрессий в отношении украинских граждан со стороны России и при нелегитимно назначенной "власти" на временно оккупированных территориях Украины.
В ЕС также заверили, что они ценят мужество выступивших против фиктивного голосования украинцев, продолжают противиться российской оккупации.
Европейский Союз остается твердо приверженным поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ,
– призывали в ЕС.
Также отметили, что Россия провела региональные и местные выборы на своей территории в очень ограниченных условиях из-за агрессии против Украины. В частности, Кремль ужесточил внутренние репрессии, введя военную цензуру и преследуя оппозиционных политиков, организации гражданского общества и независимых СМИ или других критически настроенных.
Псевдовыборы россиян на оккупированных территориях: коротко
- Россия провела квазивыборы на временно оккупированных территориях Украины. Однако ни мир, ни Киев не признают так называемые "выборы" россиян. Более того, многие украинцы на временно оккупированных территориях пытались делать все, чтобы не голосовать.
- Следует заметить, что Совет Европы 11 сентября заявил, что псевдовыборы России на оккупированных территориях Украины недействительны в соответствии с международным правом.
- Кроме того, Верховная Рада обращалась к миру с призывом не признавать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины.
- Кстати, Евросоюз еще в июне 2023 года осудил намерение России относительно "выборов" на оккупированных территориях. Там также объясняли, что они являются очередным нарушением международного права.