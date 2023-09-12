Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів 24 Каналу, що це була чітка робота Сил оборони. До виборчих дільниць завітали дрони.

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"А напередодні була чітка та злагоджена робота наших Сил оборони. Повідомлялося про виборчі дільниці у Пологах, Бердянську, Мелітополі, Скельках Василівського району. До цих дільниць завітали наші дрони. У такий спосіб ці ганебні дільниці були знищені", – сказав він.

Псевдовибори під дулами автоматів

Дмитро Кирильчук зазначив, що місцеві люди не хотіли йти на вибори, але їх змушували голосувати за конкретних осіб під дулами автоматів. Були випадки, коли людей, які проявляли свою позицію та відмовлялися голосувати, вивозили у підвал.

Місцеві люди залякані, деякі були під дулами автоматів. Як почалося, так і завершилось під дулами автоматів для нашого населення. Їх змушували, тицяли папірець з прямими вказівками, за кого потрібно голосувати,

– розповів депутат.

Вже через годину після завершення псевдовиборів було нібито опрацьовано 60% так званих "результатів". Звичайно, окупанти оголосили, що перемогу отримала партія "Єдина Росія". Загарбники заявили, що все начебто "пройшло успішно".

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