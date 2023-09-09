Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Також журналісти оприлюднили фото повісток

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Спостерігачам на виборах вручили повістки

Один зі спостерігачів на виборах у Геленджику повідомив, що вранці 9 вересня на виборчу дільницю № 0940 особисто прийшов військовий комісар міста та вручив спостерігачеві й члену виборчої комісії повістки до військкомату. Повідомлення про це з'явилося на "Карті порушень", яку веде російський рух "Голос".

Чоловік розповів, що в повістках попросили з'явитися до військкомату "для уточнення особистих даних", а ще в одному випадку – "для отримання мобілізаційного припису". Ввечері 7 вересня до нього нібито також приходили люди у формі поліції, які намагалися вручити повістку до військкомату.

Вважаю це актами тиску на незалежних спостерігачів,

– бідкається росіянин.



Спостерігачеві на виборах вручили повістку / Фото росЗМІ

Увагу до того, що сталося на виборчій дільниці, привернув секретар комітету КПРФ у Краснодарському краї Алєксандр Сафронов, який опублікував фотографії повісток.

У військкоматі Геленджика, своєю чергою, заявляють, що зараз не проводять заходів, які потребують роздачі повісток.

"Ми повістки роздаємо лише згідно з регламентом, коли у нас тривають свої заходи. А заходи з обліку даних у нас зараз не заплановані. Наразі жодних заходів у нас не ведеться", – кажуть в комісаріаті.



У військкоматі відхрещуються від роздачі повісток / Фото росЗМІ

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Партизани підірвали автомобіль окупантів в Новій Каховці

Українці підірвали автомобіль окупантів, який використовували для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць" під час так званих виборів, які Кремль влаштував на тимчасово окупованих територіях.

Внаслідок підриву один російський військовий загинув, а ще двоє загарбників зазнали поранень.