Международное сообщество осудило такие действия Кремля. В МИД Польши назвали "выборы" на оккупированных территориях незаконными.

Что сказали в Польше?

В воскресенье, 20 сентября, Варшава осудила проведение российских псевдовыборов на международно признанной территории Украины, Грузии и Молдовы. Речь идет о голосовании в оккупированных районах:

Донецкой;

Луганской;

Запорожской;

Херсонской областей;

в Крыму и Севастополе;

в Приднестровье;

в Цхинвальском регионе;

в Абхазии. ​

Псевдовыборы, организованные российским оккупантом, не имеют никаких юридических последствий и не могут служить основанием для легитимизации попытки аннексии оккупированных территорий,

– подчеркнули в МИД Польши.

Варшава призвала Москву прекратить незаконные действия, начать выполнять международные обязательства и вывести оккупационные войска с территории Украины.

Они добавили, что 12 октября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию ES-11/4 о территориальной целостности Украины. Тогда 143 государства однозначно осудили нелегитимные псевдореферендумы, организованные Россией, и оккупацию чужих земель.

Отметим, что в России появились первые результаты экзит-полов. Согласно им, "Единая Россия" в шестой раз с 2003 года набрала наибольшее количество голосов.