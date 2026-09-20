Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно о первых результатах?

В России завершилось голосование на выборах в Государственную думу, и уже появились первые результаты экзит-полов.

По данным ВЦИОМ, "Единая Россия" набирает 49,4% голосов избирателей. В то же время экзит-пол ИНСОМАР дает партии результат 52,8%.

Второе место пока занимает КПРФ с 14,2%, далее следуют ЛДПР – 10,7% и "Новые люди" – 9,7%. "Справедливая Россия" в этом экзит-поле набирает 6,6%, а Партия пенсионеров – 3,3%.

По результатам опроса ИНСОМАР, КПРФ набирает 14,8%, ЛДПР – 9,9%, "Новые люди" – 8,6%, а "Справедливая Россия" – 5,5%. По данным обоих экзит-полов, пятипроцентный барьер преодолевают пять партий.

Около 21:15 глава ЦИК России Элла Памфилова объявила первые предварительные результаты голосования по федеральным партийным спискам:

"Единая Россия" – 57,54%;

КПРФ – 13,67%;

ЛДПР – 9,27%;

"Новые люди" – 7,96%;

"Справедливая Россия" – 5,16%;

Партия пенсионеров – 1,96%;

"Зеленые" – 0,94%;

"Коммунисты России" – 0,89%;

"Родина" – 0,62%.

Более 99% набирает председатель Госдумы Володин на выборах в одномандатном округе. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России после обработки первых протоколов.

В то же время эти данные не являются официальными результатами выборов. Опросы не охватывали приграничные и оккупированные Россией регионы, военнослужащих, а также людей, голосовавших через систему дистанционного электронного голосования.

Напомним, первые результаты экзит-полов на зарубежных участках показали существенное отличие от общих данных по выборам в Госдуму России. По совокупным результатам опросов на 17 зарубежных участках "Новые люди" набрали 48,3% голосов. КПРФ получила 19%, тогда как "Единая Россия" – лишь 2,3%.

Экзит-полы проводились в 17 городах, в частности в Буэнос-Айресе, Ереване, Брюсселе, Барселоне, Сеуле, Вильнюсе, Варшаве, Нью-Йорке, Париже, Берлине и Праге. Всего волонтеры опросили 7575 избирателей.

В то же время 1531 человек, или 20,2% опрошенных, отказались сообщать, за кого проголосовали. Еще 3,2% респондентов заявили, что испортили бюллетень.