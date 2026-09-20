Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно о первых результатах?
В России завершилось голосование на выборах в Государственную думу, и уже появились первые результаты экзит-полов.
По данным ВЦИОМ, "Единая Россия" набирает 49,4% голосов избирателей. В то же время экзит-пол ИНСОМАР дает партии результат 52,8%.
Второе место пока занимает КПРФ с 14,2%, далее следуют ЛДПР – 10,7% и "Новые люди" – 9,7%. "Справедливая Россия" в этом экзит-поле набирает 6,6%, а Партия пенсионеров – 3,3%.
По результатам опроса ИНСОМАР, КПРФ набирает 14,8%, ЛДПР – 9,9%, "Новые люди" – 8,6%, а "Справедливая Россия" – 5,5%. По данным обоих экзит-полов, пятипроцентный барьер преодолевают пять партий.
Около 21:15 глава ЦИК России Элла Памфилова объявила первые предварительные результаты голосования по федеральным партийным спискам:
"Единая Россия" – 57,54%;
КПРФ – 13,67%;
ЛДПР – 9,27%;
"Новые люди" – 7,96%;
"Справедливая Россия" – 5,16%;
Партия пенсионеров – 1,96%;
"Зеленые" – 0,94%;
"Коммунисты России" – 0,89%;
"Родина" – 0,62%.
Более 99% набирает председатель Госдумы Володин на выборах в одномандатном округе. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России после обработки первых протоколов.
В то же время эти данные не являются официальными результатами выборов. Опросы не охватывали приграничные и оккупированные Россией регионы, военнослужащих, а также людей, голосовавших через систему дистанционного электронного голосования.
Напомним, первые результаты экзит-полов на зарубежных участках показали существенное отличие от общих данных по выборам в Госдуму России. По совокупным результатам опросов на 17 зарубежных участках "Новые люди" набрали 48,3% голосов. КПРФ получила 19%, тогда как "Единая Россия" – лишь 2,3%.
Экзит-полы проводились в 17 городах, в частности в Буэнос-Айресе, Ереване, Брюсселе, Барселоне, Сеуле, Вильнюсе, Варшаве, Нью-Йорке, Париже, Берлине и Праге. Всего волонтеры опросили 7575 избирателей.
В то же время 1531 человек, или 20,2% опрошенных, отказались сообщать, за кого проголосовали. Еще 3,2% респондентов заявили, что испортили бюллетень.