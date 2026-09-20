Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про перші результати?

У Росії завершилося голосування на виборах до Державної думи, і вже з'явилися перші результати екзитполів.

За даними ВЦІОМ, "Єдина Росія" набирає 49,4% голосів виборців. Водночас екзитпол ІНСОМАР дає партії результат 52,8%.

Друге місце наразі посідає КПРФ із 14,2%, далі йдуть ЛДПР – 10,7% та "Нові люди" – 9,7%. "Справедлива Росія" у цьому екзитполі отримує 6,6%, а Партія пенсіонерів – 3,3%.

За результатами опитування ІНСОМАР, КПРФ набирає 14,8%, ЛДПР – 9,9%, "Нові люди" – 8,6%, а "Справедлива Росія" – 5,5%. За даними обох екзитполів, п'ятивідсотковий бар'єр долають п'ять партій.

Близько 21:15 глава ЦВК Росії Елла Памфілова оголосила перші попередні результати голосування за федеральними партійними списками:

"Єдина Росія" – 57,54%;

КПРФ – 13,67%;

ЛДПР – 9,27%;

"Нові люди" – 7,96%;

"Справедлива Росія" – 5,16%;

Партія пенсіонерів – 1,96%;

"Зелені" – 0,94%;

"Комуністи Росії" – 0,89%;

"Родіна" – 0,62%.

Понад 99% набирає голова Держдуми Володін на виборах в одномандатному окрузі. Про це свідчать дані ЦВК Росії після обробки перших протоколів.

Водночас ці дані не є офіційними результатами виборів. Опитування не охоплювали прикордонні та окуповані Росією регіони, військовослужбовців, а також людей, які голосували через систему дистанційного електронного голосування.

Нагадаємо, перші результати екзитполів на закордонних дільницях показали суттєву відмінність від загальних даних по виборах до Держдуми Росії. За сукупними результатами опитувань на 17 закордонних дільницях "Нові люди" набрали 48,3% голосів. КПРФ отримала 19%, тоді як "Єдина Росія" – лише 2,3%.

Екзитполи проводили у 17 містах, зокрема у Буенос-Айресі, Єревані, Брюсселі, Барселоні, Сеулі, Вільнюсі, Варшаві, Нью-Йорку, Парижі, Берліні та Празі. Загалом волонтери опитали 7575 виборців.

Водночас 1531 людина, або 20,2% опитаних, відмовилася повідомляти, за кого проголосувала. Ще 3,2% респондентів заявили, що зіпсували бюлетень.