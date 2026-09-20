Польша осудила российские "выборы" на оккупированных территориях Украины
В России 18 – 20 сентября прошли так называемые выборы в Государственную Думу. Страна-агрессор проводила их на оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы.
Международное сообщество осудило такие действия Кремля. В МИД Польши назвали "выборы" на оккупированных территориях незаконными.
Что сказали в Польше?
В воскресенье, 20 сентября, Варшава осудила проведение российских псевдовыборов на международно признанной территории Украины, Грузии и Молдовы. Речь идет о голосовании в оккупированных районах:
- Донецкой;
- Луганской;
- Запорожской;
- Херсонской областей;
- в Крыму и Севастополе;
- в Приднестровье;
- в Цхинвальском регионе;
- в Абхазии.
Псевдовыборы, организованные российским оккупантом, не имеют никаких юридических последствий и не могут служить основанием для легитимизации попытки аннексии оккупированных территорий,
– подчеркнули в МИД Польши.
Варшава призвала Москву прекратить незаконные действия, начать выполнять международные обязательства и вывести оккупационные войска с территории Украины.
Они добавили, что 12 октября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию ES-11/4 о территориальной целостности Украины. Тогда 143 государства однозначно осудили нелегитимные псевдореферендумы, организованные Россией, и оккупацию чужих земель.
Отметим, что в России появились первые результаты экзит-полов. Согласно им, "Единая Россия" в шестой раз с 2003 года набрала наибольшее количество голосов.