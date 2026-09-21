Россияне истерично реагируют на объявленные им результаты. Свои комментарии они оставляют в соцсетях.

Как россияне реагируют на победу "Единой России"?

В стране-агрессоре завершились парламентские "выборы", которые сопровождались многочисленными скандалами и обвинениями. Отметим, что Россия проводила их также на оккупированных территориях Украины.

После подсчета более 95% бюллетеней "Единая Россия" набирает свыше 50%. Она получит рекордное за всю историю количество – 355 мест в Госдуме и сможет единолично принимать любые законы и поправки к конституции. Хотя это не имеет большого значения, ведь их конкуренты, такие как "КПРФ" или "ЛДПР", на самом деле не являются никакой оппозицией и поддерживают Кремль во всех важных вопросах.

После объявления результатов некоторые россияне возмущались такими итогами. Они говорили, что власть подтасовала цифры.

Россияне плачут из-за результатов голосования: смотрите видео

Отметим, что "Единая Россия" в шестой раз подряд с 2003 года побеждает на псевдовыборах.

Россияне не видят перспектив для своих детей: смотрите видео

Россияне говорят, что власти всегда фальсифицировали результаты. Однако на этот раз они делали это гораздо "наглее".

Как проходят "выборы": смотрите видео

Учительница из России рассказала о том, что ее заставляли прийти проголосовать. Однако она узнала, что ее голос уже был засчетен.

Как в стране-агрессоре используют голоса людей без их разрешения: смотрите видео

Отметим, что в Чечне Рамзан Кадыров набрал 99,85% голосов.

В стране-агрессоре состоялись "выборы без выбора": смотрите видео

Напомним, что международное сообщество осудило проведение "выборов" Кремлем на оккупированных территориях. В МИД Польши назвали такое голосование незаконным.