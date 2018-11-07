Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: в ЕС сделали важное заявление

Еврокомиссия не признает легитимными результаты выборов главаря пророссийских боевиков Донбасса, которые пройдут 11 ноября в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила спикер высокого представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, передает "Укринформ".

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Она подчеркнула, что Еврокомиссия имеет четкую позицию относительно фейковых выборов на оккупированном Донбассе.

Неделю назад мы уже высказывали позицию по этому вопросу. Мы отметили, что поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и не признаем легитимность "выборов" на этих территориях,

– заявила Косьянчич.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

30 октября на заседании Совета безопасности ООН в очередной раз осудили проведение псевдовыборах на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.

Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.