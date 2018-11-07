15:30
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: в ЕС сделали важное заявление

      75 Читати новину українською
      Еврокомиссия не признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе
      Еврокомиссия не признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе / Фото из открытых источников

      Еврокомиссия не признает легитимными результаты выборов главаря пророссийских боевиков Донбасса, которые пройдут 11 ноября в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

      Об этом заявила спикер высокого представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, передает "Укринформ".

      Читайте также: Россия использует псевдовыборы на оккупированных территориях для собственных целей, – представитель США

      Она подчеркнула, что Еврокомиссия имеет четкую позицию относительно фейковых выборов на оккупированном Донбассе.

      Неделю назад мы уже высказывали позицию по этому вопросу. Мы отметили, что поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и не признаем легитимность "выборов" на этих территориях,
      – заявила Косьянчич.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

      30 октября на заседании Совета безопасности ООН в очередной раз осудили проведение псевдовыборах на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.

      Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      сегодня , 15:21 Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      Борис Немировський
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      сегодня , 15:10 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      Яніна Ткачук 535837
      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      сегодня , 15:00 Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      Блог Медіа
      Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      сегодня , 13:00 Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      Павло Казарін
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сегодня , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук