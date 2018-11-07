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      Псевдовибори на окупованому Донбасі: в ЄС зробили важливу заяву

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      Єврокомісія не визнає результати псевдовиборів на окупованому Донбасі
      Єврокомісія не визнає результати псевдовиборів на окупованому Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Єврокомісія не визнає легітимними результати виборів ватажка проросійських бойовиків Донбасу, які пройдуть 11 листопада в окремих районах Донецької та Луганської областей.

      Про це заявила речник високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Майя Косьянчич, передає "Укрінформ".

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      Вона наголосила, що Єврокомісія має чітку позицію щодо фейкових виборів на окупованому Донбасі.

      Тиждень тому ми вже висловлювали позицію щодо цього питання. Ми наголосили на тому, що підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України та не визнаємо легітимність "виборів" на цих територіях,
      – заявила Косьянчич.

      Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН вкотре засудили проведення псевдовиборів на Донбасі.Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.

      Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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