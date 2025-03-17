Тогда Путин действительно открылся, – психолог о том, когда диктатор был на самом деле искренним

Владимир Путин очень часто скрывает свои эмоции и чувства. По сравнению с Владимиром Зеленский, который искренне реагирует на боль и страдания людей, у главы Кремля это вызывает противоположные эмоции.

Об этом 24 Каналу рассказала психолог Елена Шершнева, отметив, что самым искренним Путин был, когда цинично говорил о вероятной "дуэли" по применению российской ракеты "Орешник". Ранее отмечалось, что глава Кремля демонстрирует типичное поведение психопата, ведь у него полное отсутствие эмпатии, общечеловеческих ценностей, но есть заинтересованность в "проведении циничных и жестоких экспериментов".

К слову Настоящий Путин в этом году еще не показывался, – психолог о двойниках диктатора

У него нет естественных ощущений

Выступая на пресс-конференции 19 декабря 2024 года, Владимир Путин предложил провести "технологический эксперимент". По его словам, западные эксперты считают, что российская ракета "Орешник", которой Кремль впервые нанес удар 21 ноября 2024 года, можно легко сбить.

Поэтому диктатор выдвинул предложение провести "дуэль": мол, пусть определят объект в Киеве, расположат там свои системы ПВО и попробуют сбить "Орешник". Путин сказал: "Проведем такой эксперимент и посмотрим, что получится".

Путин был достаточно искренен, говоря о "Орешнике", что ему было бы интересно понаблюдать. Тогда он открылся и искренне озвучил свою эмоцию и любопытство,

– отметила психолог.

Шершнева заметила, что когда психопат видит смерти, разрушения, пожары, ему действительно интересно это – как исследование.

У него нет естественных ощущений, которые свойственны каждому из нас, нет слез на глазах, как у президента Украины, когда он ездил в Бучу, Ирпень (в 2022 году – 24 Канал). На этих кадрах было видно, что у человека действительно разрывается сердце,

– подчеркнула Елена Шершнева.

В то же время у психопата, по ее мнению, совсем другая реакция. Тем не менее эмоции у него есть, и они, как он сам признался, это – любопытство.

К слову, кандидат психологических наук Дмитрий Попов отметил, что Путин имеет двух двойников: "говоруна" и "инаугурационного". Последний, по его словам, умеет хорошо вести себя на публике и читать текст речи. В то же время "оригинал" бережет себя и участвует только лишь в важных событиях и переговорах. Попов также считает главу Кремля "жестоким психопатом, который думает только о величии".