Про це 24 Каналу розповіла психологиня Олена Шершньова, зазначивши, що найщирішим Путін був, коли цинічно говорив про імовірну "дуель" із застосування російської ракети "Орешник". Раніше зазначалось, що очільник Кремля демонструє типову поведінку психопата, адже у нього повна відсутність емпатії, загальнолюдських цінностей, але є зацікавленість у "проведенні цинічних і жорстоких експериментів".

До слова Справжній Путін у цьому році ще не показувався, – психолог про двійників диктатора

У нього немає природних відчуттів

Виступаючи на пресконференції 19 грудня 2024 року, Владімір Путін запропонував провести "технологічний експеримент". За його словами, західні експерти вважають, що російська ракета "Орешник", якою Кремль вперше завдав удару 21 листопада 2024 року, можна легко збити.

Тому диктатор висунув пропозицію провести "дуель": мовляв, нехай визначать об'єкт у Києві, розташують там свої системи ППО і спробують збити "Орешник". Путін сказав: "Проведемо такий експеримент і подивимося, що вийде".

Путін був досить щирий, говорячи про "Орешник", що йому було б цікаво поспостерігати. Тоді він відкрився і щиро озвучив свою емоцію та цікавість,

– зазначила психологиня.

Шершньова зауважила, що коли психопат бачить смерті, руйнування, пожежі, йому дійсно цікаво це – як дослідження.

У нього немає природних відчуттів, які властиві кожному з нас, немає сліз на очах, як у президента України, коли він їздив у Бучу, Ірпінь (у 2022 році – 24 Канал). На цих кадрах було видно, що у людини дійсно розривається серце,

– підкреслила Олена Шершньова.

Водночас у психопата, на її думку, зовсім інша реакція. Проте емоції у нього є, і вони, як він сам зізнався, це – цікавість.

До слова, кандидат психологічних наук Дмитро Попов зазначив, що Путін має двох двійників: "говоруна" та "інавгураційного". Останній, за його словами, вміє гарно поводитись на публіці та читати текст промови. Водночас "оригінал" береже себе і бере участь тільки лише у важливих подіях та переговорах. Попов також вважає очільника Кремля "жорстоким психопатом, який думає лише про велич".