"Может управлять Евросоюзом": в России назвали Украину одной из самых сильных стран Европы
- Российские пропагандисты часто публично презирали Украину. Но теперь они говорят совсем другое.
- Журналистка, психолог Лариса Волошина разобрала заявления российских пропагандистов.
Российские пропагандисты еще несколько лет назад презирали Украину. Теперь там даже звучат мысли, что наше государство может управлять Евросоюзом.
Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, психологиня Лариса Волошина, отметив, что Россия за почти 4 года полномасштабной войны не смогла достичь значительных успехов. Ранее они рассказывали, что захватят Украину буквально за несколько дней.
Почему россияне раздражены?
По словам Волошиной, в каналах российских военкоров часто можно увидеть отчаяние. Они осознают, что не побеждают на войне. А в некоторых моментах вообще конкретно завидуют. Оттуда и идут эти фразы, что Украина контролирует Европу, а также является одной из сильнейших стран Европы и так далее.
Они еще в 2022 – 2023 годах рассказывали, что воюют тут с НАТО. Теперь к ним приходит осознание, что они проигрывают именно украинской армии,
– отметила Волошина.
Неудачи на фронте колоссально раздражают россиян. Соответственно они открыто совершают геноцид, обстреливая наше государство чуть ли не каждый день.
Потери России на войне против Украины
- Россия уже за почти 4 года полномасштабной войны потеряла более 1 миллиона 238 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 11614 российских танков, 23969 боевых бронированных машин, 36748 артиллерийских систем и т.д.
- Недавно украинские пограничники уничтожили российский комплекс РЭБ "Тирада-2". Его полностью вывели из строя.
- Также Силы обороны уничтожили два российских самолета в течение одного дня. Речь идет о Су-30 и Су-34.